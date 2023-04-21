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Sosyal medya fenomeni Francia James, süper mini elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla basketbol oynadı

21.04.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Francia James Instagram hesabında bulunan 11.7 milyon takipçisiyle eğlenceli anlarını paylaştı. NBA oyuncularının pabucunu dama atacak bir basketbol oynama performansı gösteren fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Sosyal medya fenomeni Francia James, süper mini elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla basketbol oynadı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Francia James bu kez hayranlarıyla eğlenceli anlarını paylaştı. Süper mini siyah elbisesiyle basketbol oynadığı anları paylaşan James’in gönderisi takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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32 yaşındaki sosyal medya fenomeni süper mini elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla rengarenk bir topu sektirdiği anları paylaştı. Fenomen isim basketbol potasına şut atmayı ihmal etmediği gönderisine, “Hangi NBA takımı için denemeliyim?” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.

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James’in gönderisi yorum yağmuruna tutulurken 47 binden fazla beğeniye ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kesinlikle bütün NBA takımları senin peşinden koşmalı” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gördüğüm en seksi basketbol oyunuydu” yorumunu ekledi.

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sosyal medya Basketbol Francia James

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