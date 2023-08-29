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İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli tüp bebek tedavisi mi gördü? "Serumlarla beslendim..."

29.08.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derya Tuna-İbrahim Tatlıses çiftinin oğulları İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, şimdilerde anne olmaya hazırlanıyor. İkiz bebek bekleyen Şefkatli serum aldığı anları paylaşarak tüp bebek tedavisi ile hamile kaldığına dair yorumlara noktayı koydu.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında evlilikle taçlandıran Yasemin Şefkatli, şimdilerde anne olmaya hazırlanıyor. İkiz annesi olmaya hazırlanan Şefkatli, sosyal medya hesabında eşi İdo Tatlıses ile paylaşım yapmıştı.

Şefkatli, ikizlerinin ultrason fotoğrafını paylaşarak "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" demişti.

İbrahim Tatlıses'in gelini hamileliğin ilk aylarını biraz sancılı geçirdi.

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"Umarım toparlıyorumdur ama gerçekten serumlarla beslendiğim yerlerde süründüğüm bir 3 ay geçti" diyen Şefkatli tüp bebek tedavisi gördüğü iddialarına da yanıt verdi.

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Yasemin Şefkatli tedavi görmediğini söyleyerek "Bize de sürpriz oldu" dedi

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