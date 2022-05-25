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İkokul tuvaletinde dehşet! Kapıyı açtığında göz göze gelince ne yapacağını şaşırdı

25.05.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da bir ilkokulun tuvaletine giren puma öğrencilere dehşeti yaşattı. 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi kapıyı açtığında pumayla yüz yüze gelince korkudan kalbinin duracağını söyledi.

İkokul tuvaletinde dehşet! Kapıyı açtığında göz göze gelince ne yapacağını şaşırdı

Brezilya’da yaşayan 9 yaşındaki David Miguel isimli bir çocuk, okulda gerçekleşen bir futbol maçı sırasında tek başına tuvalete çıktı. Ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinin başkenti Belo Horizonte'ye 20 kilometre uzaklıktaki Nova Lima bölgesinde yer alan bir ilkokulun tuvaletine giden Miguel, kapıyı açtığında karşısında bir puma gördü.

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OKUL YETKİLİLERİ DEVREYE GİRDİ

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Tuvaletin kapısını açtığında karşısında pumayı gördüğünü ve korkudan titrediğini ifade eden Miguel, durumu hızlıca öğretmenlerine anlattı. Okul yetkililerinin devreye girmesi üzerine binaya nasıl girdiği tespit edilemeyen hayvanı çıkartmak için Minas Gerais İtfaiyesi çağrıldı.

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İtfaiye ve polis ekiplerinin okula gelmesinden sonra puma üç tane uyuşturucu iğne kullanılarak çıkartıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler bir anda viral oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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