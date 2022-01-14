İlaç almadan önce bir kere daha düşünün! Baş ağrısını şıp diye geçiren 10 yiyecek

“Baş ağrısına ne iyi gelir” veya “baş ağrısı nasıl geçer” sorusunun doğal cevabını sizler için bir araya getirdik. Günlük hayatı zehir eden baş ağrısını bazı zamanlar ne yapılırsa yapılsın durdurmak mümkün olmuyor. Özellikle migren ağrıları günlerce süren baş ağrısına neden olabiliyor. Bazı besinler baş ağrısına ilaç gibi geliyor. İşte baş ağrısına karşı doğal olarak kendinizi koruyabileceğiniz sağlıklı besinler.

ACI BİBER

Ülkemizde sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan acı biberin faydalarını saymakla bitmez. C, A, B ve E vitamini olan acı biber, tıkanmış sinüslerin açılmasına yardımcı olduğu için baş ağrısına iyi gelir.

Acı biber, beynin trigeminal sinirini uyuşturan ve migren ağrısına neden olan nörotransmitteri engelleyen kapsaisin içerir. Ayrıca küme, gerginlik ve diğer baş ağrılarını hafifletebilirler.

MEYVELER

Hastalandığımızda otomatik olarak yemeye başladığımız her biri ayrı bir şifa olan meyveler, baş ağrısına da iyi geliyor. Özellikle potasyum, magnezyum ve B vitamini açısından zengin olan muz, baş ağrısını azaltmaya oldukça katkıda bulunuyor.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Araştırmalar, baş ağrısı çekenlerin ve migren hastalarının çoğunun düşük magnezyum seviyelerine sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Folik asit ve B6 migren semptomlarını azaltmaktadır. Ulusal Baş Ağrısı Vakfı, B2 vitamininin migren sıklığını azaltabileceğini gösteren bir çalışma yayımladı. Tüm bu elementleri ve çeşitli diğer anti-enflamatuvar antioksidanları içeren yeşil yapraklı sebzeleri (ıspanak, kara lahana, brokoli) tüketmelisiniz.

FINDIK

Magnezyum açısından zengin olan fındık, aynı zamanda kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını yatıştırıyor. Ayrıca araştırmalar, auralı migrenleri ve hormonal dalgalanmalar tarafından tetiklenen migrenleri kontrol etmeye yardımcı olabileceğini gösteren E vitaminini de önemli ölçüde içerdiğini gösterdi. Baş ağrısı çeken bazı insanlar için, bir avuç badem veya fındık yiyerek anında rahatlama sağlanabilir.

ZENCEFİL

Zencefil, baş ağrısı çekenlerin rahatlamasına yardımcı olan doğal bir yağ içerir. Kimyasal haberci serotonini artırır ve bu da iltihabı azaltır. Zencefil ile ilgili yapılan tıbbi bir araştırma, aurasız akut migren hastalarında baş ağrısı şiddetini önemli ölçüde azalttığını kanıtladı.

YAĞLI BALIKLAR

Yağlı balıklar, anti-enflamatuvar etkiye sahip omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengindir. Migren ataklarını yönetmeye yardımcı olduğu gösterilen riboflavin (B2) dahil olmak üzere B vitaminleri içerirler. Araştırma, ayrıca somonun koenzim Q10 ile D vitamini içerdiğini ve bunların migrenin rahatlamasını sağladığını ortaya koydu.

TOHUMLAR

Bu tohumlar (haşhaş tohumları, susam taneleri, kabak çekirdeği, ayçiçeği tohumları, chia çekirdekleri) iltihapla savaşan omega-3 yağ asitlerini içerir. Ayrıca kan damarı spazmlarını önlemeye yardımcı olabilecek önemli miktarda magnezyum içerirler.

TAM TAHILLAR

Tam tahıllar (kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf, tam tahıllı ekmek vs.) karmaşık karbonhidratlar içerir ve beyindeki glikojen depolarını artırmaya çalışırlar. Düşük kan şekeri (hipoglisemi) baş ağrılarını tetikleyebileceğinden baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olurlar. Yapılan bir çalışma, kadınlarda demir eksikliği anemisi ile migren arasında bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Tam tahıllar; E vitamini, B vitaminleri, demir, koenzim Q10, magnezyum ve lif içerirler.

BAKLAGİLLER

Baklagiller (mercimek, fasulye, bezelye, soya fasulyesi, nohut), kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı olan protein ve lif ile kan damarı daralmalarını hafifletmek için magnezyum ve potasyum içerir. Baklagiller ayrıca bir araştırmaya göre migrenin sürdüğü gün sayısını azaltabilen koenzim Q10'u da sağlar. Tüm bu besinler baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

YETERLİ MİKTARDA KAFEİN

Her gün bir ila iki fincan kahve veya çay, özellikle kafein eksikliğinden kaynaklanan bir baş ağrısıysa baş ağrısını hafifletebilir. Kafein, kan damarlarını daraltarak ağrıyı kesme özelliğine sahiptir. Önemli olan bir denge tutturup çok fazla kafein tüketmemektir çünkü çok fazla kafein baş ağrısını tetikleyebilir.



