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Bir damlası libidoyu tetikliyor! İlk çağlardan günümüze zencefil mucizesi

13.01.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zencefil ve zencefil yağı çok eski çağlardan beri birçok kültürde şifa kaynağı olarak biliniyor. Çoğu hastalığı iyileştirme özelliğiyle ön plana çıkan zencefil cinsel gücü artırmak için de mucizevi bir besin olarak biliniyor. Özellikle zencefil yağı, doğru kullanıldığı takdirde birçok faydayı beraberinde getiriyor.

Bir damlası libidoyu tetikliyor! İlk çağlardan günümüze zencefil mucizesi

Doğada faydalarıyla mucize yaratan pek çok bitki bulunmaktadır. Başta Çin olmak üzere, Hindistan, Endonezya, Vietnam, Japonya gibi tropik ya da yarı tropik iklimlerde yetişen ve mucize bitki olarak adlandırılan zencefil de bunlardan biridir. Soğuk algınlığından tutun da güzellik için de kullanılan zencefil aynı zamanda cinsel gücü de arttırma da oldukça etkilidir. Özellikle zencefil yağı bu konuda bulunmaz bir nimet.

ZENCEFİL YAĞI NEDİR?

Zencefil yağı, taze ya da kuru zencefil bitkisinden elde edilen bir esansiyel yağdır. Zencefilin diğer formları gıdalarda bileşen olarak iyi olsa da, zencefil yağı yüksek konsantrasyonda gingerol ve diğer organik bileşikler içerdiği için ilaç olarak kullanılabiliyor. Uyarıcı, antioksidan, müshil ve anti-inflamatuar özellikleri ile zencefil yağı dünya çapında büyük ilgi görüyor.

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ZENCEFİL YAĞININ FAYDALARI

Sindirim sistemini hızlandırma özelliği olan zencefil yağı mide ve bağırsak problemlerini çözmektedir. Sindirim bozukluğu ve şişkinliklere de iyi gelen zencefil yağı genel olarak hazımsızlık sorununu da çözer.

GIDA ZEHİRLENMELERİNİ ÖNLER

İştahı arttıran zencefil yağı kilo almaya çalışan kişilerde de sıkça kullanılmalıdır. Karın ağrısını gidermesi ile bilinen zencefil yağı gıda zehirlenmelerini de önler. Solunum problemlerini çözmek için de zencefil yağı kullanılır.

AĞRILARI HAFİFLETİR

Zencefil yağı doğru kullanıldığı takdirde vücuttaki ağrıları da hafifletmektedir. Kalp rahatsızlıklarını gideren zencefil yağı damar sertliği ve pıhtılaşma riskini de azaltıyor. Bu sayede kötü kolesterol de oldukça düşüyor. Zencefil yağı özellikle hipertansiyon riskini de azaltır.

KANSERLE MÜCADELE EDER

Kanser ile mücadelede zencefil yağı sıklıkla kullanılmaktadır. Başta yumurtalık kanseri ve kolon kanserine karşı iyi gelen zencefil yağı özellikle diğer kanser türlerine karşı da oldukça iyi gelmektedir.

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Zencefil yağı genellikle kadın sağlığını da desteklemektedir. Zencefil yağı düzenli kullanıldığı takdirde adet sancılarına iyi gelmektedir.

Kan akışını da teşvik eden zencefil kan dolaşımını arttırmaktadır. Bu yağ antibakteriyel olarak da kullanılır. Dişeti hastalıklarını önleyen zencefil yağı ağız yaralarını da iyileştiriyor. Zencefil yağı özellikle yaşlanma belirtilerini de hafifletir.

CİNSEL GÜCÜ ARTTIRIR

Zencefil yağı hem erkeklerde hem de kadınlarda libidoyu artırabilir. Yemeklere ekleme, oral tüketim ve aromatik difüzyon dahil olmak üzere zencefil yağını kullanmanın birçok yolu vardır. Zencefil yağı badem veya hindistancevizi yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile karıştırabilir ve iltihabı hafifletmek için doğrudan eklemlere, şakaklara ve ağrıyan kaslara sürülebilir.

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ZENCEFİLİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Mucizevi besin olarak bilinen zencefil yağının küçük miktarı tehlikeli olmasa da aşırı tüketilmesi tehlikeli olabilir. Ayrıca zencefil veya diğer türlerine alerjiniz varsa, bu durum kanama bozukluklarına, yüksek tansiyona, kan şekeri düşmesine, gastrointestinal rahatsızlığa ve topikal iltihaplanmaya neden olabilir.

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