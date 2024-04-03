MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlahiyatçı Mustafa Karataş'ın doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."

İlahiyatçı Mustafa Karataş'ın doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.04.2024 10:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı boyunca Kanal 7 ekranlarında iftar ve sahur programıyla izleyicisinin karşısına çıkan Prof. Dr. Mustafa Karataş canlı yayındaki sözleriyle sosyal medyayı salladı. 5 aylık hamile bir izleyicisinin sorusunu yanıtlayan Karataş'ın 'doktorlar' hakkındaki ifadelerine tepki yağdı.

İlahiyatçı Mustafa Karataş'ın doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."

Kanal 7 ekranlarında iftar ve sahur programları yapan Prof. Dr. Mustafa Karataş canlı yayında izleyicilerden gelen soruları yanıtlıyor. Canlı yayındaki sorular zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

Progarama bu defa Mustafa Karataş'ın 'doktorlar' hakkındaki ifadeleri damga vurdu. Ünlü ilahiyatçıya sosyal medyada tepki yağdı.

5 aylık hamile olduğunu söyleyen bir izleyici bebeğinin kalbinde delik olduğunu öğrendiği sıkıntılı bir hamilelik geçirdiğini dile getirdi. 'Verdiğim sadakalar adaklar onun kaderini değiştirir mi?' diye sordu.

karataş 1

Mustafa Karataş'ta, 'annenin can tehlikesi yoksa her engelli çocuğun yaşam hakkı vardır.' dedi. Canlı yayına bağlanan izleyici 'Doktorlar aldırmamızı söyledi ama biz kabul etmedik' ifadelerini kullandı.

karataş 2

Karataş, 'Onlar para için neler söylerler, para için keserler, para için adam bile öldürüyorlar. Hepsi öyle değil ama...' diye konuştu.

TEPKİ ÇEKTİ

Mustafa Karataş'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Karataş'a sosyal medyada; 'Bunlar nasıl çirkin sözler', 'Doktorlar hakkında nasıl konuşuyorsun', 'Bu yorum hiç oldu mu?' gibi yorumlar yapıldı.

Dominik'ten çıkar çıkmaz oraya gitti! Ünlü futbolcu detayı sosyal medyayı salladı Dominik'ten çıkar çıkmaz oraya gitti! Ünlü futbolcu detayı sosyal medyayı salladı

Yerel Seçim 2024

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekonomi yorumu olay oldu! 'Kim kime...' Ekonomi yorumu olay oldu! 'Kim kime...'
Türker İnanoğlu'nun ölümünün ardından paylaştılar! "Ah Türker..."Türker İnanoğlu'nun ölümünün ardından paylaştılar! "Ah Türker..."
Uğur Dündar'dan Orhan Gencebay'a sert sözler! Geçmişi hatırlatıp...Uğur Dündar'dan Orhan Gencebay'a sert sözler! Geçmişi hatırlatıp...
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Karataş sosyal medya ele çocuğun
En Çok Okunan Haberler
Mart ayı enflasyonu belli oldu! TÜİK duyurdu

Mart ayı enflasyonu belli oldu! TÜİK duyurdu

Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık oran netleşti

Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık oran netleşti

Mansur Yavaş'tan 8 isme çağrı!

Mansur Yavaş'tan 8 isme çağrı!

Doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."

Doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."

Rakip tanımayan İBB adayı sandık başında gözaltına alındı: "Herkese 30 bin TL maaş"

Rakip tanımayan İBB adayı sandık başında gözaltına alındı: "Herkese 30 bin TL maaş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.