İlahiyatçı Mustafa Karataş'ın doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."

Kanal 7 ekranlarında iftar ve sahur programları yapan Prof. Dr. Mustafa Karataş canlı yayında izleyicilerden gelen soruları yanıtlıyor. Canlı yayındaki sorular zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

Progarama bu defa Mustafa Karataş'ın 'doktorlar' hakkındaki ifadeleri damga vurdu. Ünlü ilahiyatçıya sosyal medyada tepki yağdı.

5 aylık hamile olduğunu söyleyen bir izleyici bebeğinin kalbinde delik olduğunu öğrendiği sıkıntılı bir hamilelik geçirdiğini dile getirdi. 'Verdiğim sadakalar adaklar onun kaderini değiştirir mi?' diye sordu.

Mustafa Karataş'ta, 'annenin can tehlikesi yoksa her engelli çocuğun yaşam hakkı vardır.' dedi. Canlı yayına bağlanan izleyici 'Doktorlar aldırmamızı söyledi ama biz kabul etmedik' ifadelerini kullandı.

Karataş, 'Onlar para için neler söylerler, para için keserler, para için adam bile öldürüyorlar. Hepsi öyle değil ama...' diye konuştu.

TEPKİ ÇEKTİ

Mustafa Karataş'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Karataş'a sosyal medyada; 'Bunlar nasıl çirkin sözler', 'Doktorlar hakkında nasıl konuşuyorsun', 'Bu yorum hiç oldu mu?' gibi yorumlar yapıldı.