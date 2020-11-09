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İlber Ortaylı da artık YouTube'da

09.11.2020 15:28 | Son Güncelleme:
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İlber Ortaylı da artık YouTube'da

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tuhaf’ın Youtube kanalının ilk yapımı olan “Bi’ Sorum Var!” programının yüzü oldu.

Ünlü tarihçi “Bi’ Sorum Var!” için çocuklarla bir araya gelecek ve çocukların en çok merak ettiği sorulara birlikte cevap arayacaklar.

Nurhak Kaya imzası taşıyan ve çekimleri Zorlu PSM ev sahipliğinde sevilen caz kulübü touché’de mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilen programın ilk bölümü bu akşam (9 Kasım)'da YouTube'da 'Tuhaf' kanalından yayınlanacak.

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Ortaylı, yeni projesini kişisel Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: “Bu ülkenin çocuklarına güveniyorum ve onlarla bir yolculuğa çıkıyoruz... Çocuklar hayatlarındaki en çok merak ettikleri soruları soracak, cevaplarını hep birlikte arayacağız.”

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