İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili çok konuşulacak yorum

Türkiye'de milyonları aşan sığınmacılarla ilgili tartışmalar sürerken, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrası Afganistan'da yaşanan göç dalgası da bir hayli konuşuldu ve konuşulmaya da devam ediyor. Konuyla ilgili birçok farklı fikir ve yorum ortaya atılırken, tarihçi yazar İlber Ortaylı'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programında konuşan Ortaylı, Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı olduğunu çünkü çalışkan olduklarını belirtti. Ortaylı, vatandaşların da bu durumdan memnun olduğunu ekledi.

"DAHA DA GELECEK! SIRF İNSANLIK İÇİN Mİ ALIYORUZ"

Türkiye'nin, Afgan göçmenleri sadece insanlık için değil, ihtiyaçtan dolayı da kabul ettiğini ifade eden Ortaylı, "Ziraat yapıyorlar. Bedenen çalışıyorlar, çalışkandır onlar. Buldu mu yeri çalışır, bulmadığında da çalışır. Şimdi daha çok gelecek, açlık var çünkü. 3 yıldır yağmur görmediler. Hiçbir zirai destek falan söz konusu değil. Allah'la kalmışlar o dağlık yayla bölgede. Daha da gelecek. Efendim insanlık için mi alıyoruz? Hayır sırf insanlık için değil, ihtiyaç var. Bu kadar açık." dedi.

"KÖYLÜLER MEMNUN"

Ortaylı'nın sözleri sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Fatih Altaylı "Sen Afganlara Türkiye'de ihtiyaç olduğunu düşünüyorsun" diye konuştu. Ortaylı ise bu yorum üzerine, "Evet, git köylülere sor. Hepsi memnun, ben hiç şikayetçi olanı görmedim. Batıda da Doğuda da. Bu çok önemli bir şey. Türk ziraatının önemli ihmallerden ve yanlış politikalardan dolayı önemli problemleri olacak. Kuraklığa giriyoruz biz şimdi. Köylülerin köyü ekmeleri için maalesef Afganlılara ihtiyacı var."

