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İlber Ortaylı Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak Kenan İmirzalıoğlu'nu yorumladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 14:39 | Son Güncelleme

Kanal D'de ekran macerasına başlayacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisini yorumlayan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, "Kenan iyi ama senaryonun Muhteşem Yüzyıl gibi olması kabul edilemez" dedi.

İlber Ortaylı Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak Kenan İmirzalıoğlu'nu yorumladı

CNN Türk ekranlarında sunuculuğunu Hakan Çelik'in yaptığı, 'Hafta Sonu' programına konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NU DEĞERLENDİRDİ

Osmanlı tarihinin konuşulduğu programda Ortaylı, konu Fatih Sultan Mehmed'e gelince; yakında Kanal D ekranında başlayacak 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yorumda bulundu.

"KENAN İYİ AMA SENARYO ÇOK MÜHİM"

Ortaylı, yılın merakla beklenen projesinde Fatih Sultan Mehmed'e Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat vermesi ile ilgili "Kenan iyi oynar. Oyun çok mühimdir. Muhteşem Yüzyıl'da işi oyunculuk ve müzik götürdü. Senaryo diye bir şey yok orada. Fatih'in senaryosunun Muhteşem Yüzyıl gibi olması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çarpıcı bir fragman daha yayınlandıMehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı
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