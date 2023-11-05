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İlber Ortaylı'nın, Atatürk'ün boyu ile ilgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu

05.11.2023 11:25 | Son Güncelleme:
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Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, “Atatürk” filminin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ve yönetmeni Mehmet Ada Öztekin ile buluştu. Youtube için bir söyleşi gerçekleştiren İlber Ortaylı'nın Atatürk'ün boyu ile ilgili yaptığı açıklama, sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

İlber Ortaylı'nın, Atatürk'ün boyu ile ilgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren “Atatürk” filminin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ve yönetmeni Mehmet Ada Öztekin, ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile bir araya gelip youtube için söyleşi yaptı.

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İLBER ORTAYLI: "1.62 O DOĞRU"

Filmin “Atatürk The Movie” adlı youtube kanalında yayınlanan söyleşide İlber Ortaylı, ulu önderimizin boyunun 1.62 olduğunu belirtti. Ortaylı, “Nurettin Türsan Paşa rahmetli o çok incelerdi. Atatürk’ü 1.62 olarak verdi… O doğru… Tabii duruşlarını ayarlıyor devamlı falan ama vücut çok dinamik… Yani sizin resimlerde gördüğünüz gibi değil, dinamik… Mesela kalkıyor. Dans ediyor baloda dans ediyor, dans ediyor derken hareketli danslar…. Onlar ve bilgili ve ölçülü danslar… Bugün herkes dans ediyor tepiniyorlar, hiçbir şekilde hiçbir ritim kabiliyeti olmayanlar bile giriyor işe Halbuki o zaman öyle biri dans edemez ritim duygusu olması lazım…” dedi.

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Atatürk’ün resmi kayıtlarda ise “boyu 1.74, kilosu 74, ayakkabı numarası ise 42” olarak belirtiliyor.

İlber Ortaylı’nın bu açıklamasını sosyal medyada okuyanlar “Atatürk’ün boyunun fotoğraflarına bakıldığında 1.62 olamayacağını savundu.

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İlber Ortaylı atatürk

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