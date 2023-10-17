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İletişim Başkanı Altun İsrail'in hastane katliamına çok sert çıktı! "Düpedüz terör taktiği! Derhal durdurulmalı"

17.10.2023 22:07 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalayarak yüzlerce sivilin ölümüne yol açan saldırısına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi. Altun, "Siviller ve kadınlar hedef alınmaktadır ve bu, değer verdiğimiz her türlü insani hassasiyete aykırı bir barbarlıktır" diyerek saldırıya sert çıktı.

İletişim Başkanı Altun İsrail'in hastane katliamına çok sert çıktı! "Düpedüz terör taktiği! Derhal durdurulmalı"

Dünya Hamas-İsrail çatışmasında bu akşam İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmasını konuşuyor. Saldırıda çoğu çocuk ve kadın yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti.

"DÜPEDÜZ TERÖR TAKTİKLERİ UYGULAMAKTIR"

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı:

"Hastaneleri bombalamak ağır bir suçtur. Tıbbi yardım almakta olan insanları katletmek artık çizgiyi aşmak demektir. Sivilleri hedef almak ise düpedüz terör taktikleri uygulamaktır. Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yapıldığı gibi vicdansız saldırılar kabul edilemez. Sayıları binlerle ifade edilen masum siviller yeterince acı çekmiştir. Buna bir son verilmelidir. Nokta.

"HER TÜRLÜ İNSANİ HASSASİYETE AYKIRI BİR BARBARLIK"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, İsrail'in sivillere karşı daha fazla suç işlemesini engellemek için tüm dünya bir araya gelmelidir. Siviller ve kadınlar hedef alınmaktadır ve bu, değer verdiğimiz her türlü insani hassasiyete aykırı bir barbarlıktır. İsrail sivil hedeflere yönelik katliamlarını derhal durdurmalıdır. Filistin halkının korku, açlık ve bombalarla sindirilmesine son verilmelidir. Hasta ve yaşlılara yönelik şiddet durmalıdır. Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir."

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