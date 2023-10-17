Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in hastane katliamı hakkında ilk açıklama: Tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum

Son dakika haberi: İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında bu defa hastaneyi hedef aldı. Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk tepki geldi.

ERDOĞAN DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI

Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki hastanede gerçekleştirdiği katliam hakkında, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE GADDARCA İNSANLIĞI VURUYOR

İsrail'in hastane katliamına sert tepki gösteren isimlerden biri de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Kurtulmuş, saldırıyı kınarken şunları kaydetti:

"İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerini hedef almaya aralıksız devam eden vahşi Siyonizm, Gazze’de bir hastaneye düzenlediği saldırıda yüzlerce masum insanı katletti. İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan saldırılarını asla kabul etmiyoruz ve en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyoruz."