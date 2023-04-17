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  4. İlginç olay İzmir'de yaşandı! Ev sakinleri, polisten öğrendiği bilgiyle şoke oldu

İlginç olay İzmir'de yaşandı! Ev sakinleri, polisten öğrendiği bilgiyle şoke oldu

17.04.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bergama ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir eve, ev sakinleri uykudayken iki hırsız girdi. Önlerine gelen ne varsa alıp çantaya dolduran hırsızlar, tam evden çıkarken polis ekiplerince kıskavrak yakalandı. Ev sakinleri ise eşyalarının çalındığını ve hırsızlık mağduru olduklarını, çalınan eşyalarını teslim etmek isteyen polislerden öğrenince şoke oldu.

İlginç olay İzmir'de yaşandı! Ev sakinleri, polisten öğrendiği bilgiyle şoke oldu

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, farklı ilçeden geldikleri ve çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler E.T. ve H.T.’yi takibe aldı. İki hırsız gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir eve, ev sakinleri uykuda olduğu sırada girdi.

TAM EVDEN ÇIKARKEN YAKALANDILAR

Önlerine gelen ne varsa yanlarında getirdikleri spor çantasına dolduran hırsızlar tam evden çıkarken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

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EV SAKİNLERİ POLİSLERDEN ÖĞRENDİ

Ev sakinleri hırsızlık mağduru olduklarını, çalınan eşyalarını teslim etmek isteyen polislerden öğrenince şoke oldu.

Kafasına kadın çorabı geçirdi ancak... Kafasına kadın çorabı geçirdi ancak...

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)

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