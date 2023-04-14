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  4. Kafasına kadın çorabı geçirmesi işe yaramadı! Yakayı böyle ele verdi... Dikkat çeken 'minibüs' detayı

Kafasına kadın çorabı geçirmesi işe yaramadı! Yakayı böyle ele verdi... Dikkat çeken 'minibüs' detayı

14.04.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzünü kadın çorabıyla gizleyip marketi soyan şahıs ekiplerden kaçamadı... Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşanan olayda, bir kişi yüzüne kadın çorabı geçirerek girdiği markette elinde bulunan bıçakla çalışanları tehdit edip kasalardaki paraları gasp etti. Güvenlik kameralarına yakalanan soyguncunun, minibüse bindiği ve Tavşanlı beldesine gittiği anlaşıldı. Bunun üzerine, beldede araştırma yapan polis ekipleri gaspçıyı yakaladı.

Yüzüne kadın çorabı takarak bir markete giren soyguncu, elinde bulunan bıçakla çalışanları tehdit ederek kasalardaki paraları alıp kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Çiftlikköy Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, market ve çevresindeki 28 iş yerine ait güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı.

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6 SAAT ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ, İFTARDAN BİR SÜRE SONRA DA HAREKETE GEÇMİŞ

Görüntülerden, bu kişinin gasptan 6 saat önce markette ve çevresinde keşif yaptığı, iftardan bir süre sonra olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

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MİNİBÜSE BİNEREK...

Olay yerinden kaçarken kıyafetlerini değiştirdiği sırada güvenlik kameralarına yakalanan ve A.C. olduğu belirlenen bu kişinin, minibüse binerek Tavşanlı beldesine gittiği anlaşıldı.

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Beldede araştırma yapan ekipler, gaspçıyı yakaladı. Suçunu itiraf eden A.C.'nin evinde, olay sırasında üzerinde bulunan giysiler ele geçirildi.

Gaspçı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)

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Yalova gasp hırsızlık

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