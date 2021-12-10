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İlişki koçu erkeklerin ilk buluşmada erkeklerin hesabı ödemesi gerektiğini söyledi! Sosyal medyada tartışma alevlendi

10.12.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘Ask.nelly’ adıyla paylaşımlar yapan bir ilişki koçunun söyledikleri ‘İlk buluşmada hesabımı kim ödemeli’ sorusunu bir kez daha masaya yatırdı. İlişki koçu erkeklerin her zaman ilk buluşmada hesabı ödemesi gerektiğini savunurken bu durumun onlar için kazanılan bir ödül olduğunu belirtti. Hesabı ödemeyen erkeklerin cimri olacağını vurgulayan ilişki koçunun sözleri tartışma yarattı.

İlişki koçu erkeklerin ilk buluşmada erkeklerin hesabı ödemesi gerektiğini söyledi! Sosyal medyada tartışma alevlendi

Kendine güvenen bir ilişki koçu, bir erkeğin ilk buluşmada mutlaka yemek yenilmesi ve hesabı erkeğin ödemesi gerektiğini belirtti. Günümüzde teknolojinin ve hayat akışının hızlanmasıyla beraber ikili ilişkilerdeki dinamiklerin değiştiğinden söz eden ilişki koçu, “Flörtün nasıl çalıştığı konusunda bilgi vermeme izin verin. Çünkü gerçekten bazı insanların buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir erkek ve kadın romantik bir akşam yemeğine çıktıysa bu açıkça bir flörtü ifade eder. Bu durumda ilk buluşmada erkeklerin hesabı ödemesi gerekir” dedi.

“HESABI ÖDEMİYORSA BEŞ NEDEN DEVREYE GİRER”

İlişki koçu ilk buluşmada erkeklerin hesabı ödememesini 5 nedene bağlıyor. ‘Ask.nelly’ kullanıcı adını tercih eden ilişki koçu bu 5 nedeni ise, “Birincisi bir beyefendi değildir. İkincisi cimridir. Üçüncüsü hesabı ödemek için maddi durumu elverişli değildir. Dördüncüsü, kadınlara saygı duymuyordur. Son olarak ise sizi kazanılacak bir ödül olarak görmüyordur. Çünkü bir erkeğin ilgi düzeyi her zaman çabayla doğru orantılıdır. Her zaman bu beş şeyden biridir” sözleriyle açıkladı.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya paylaşımının ardından Nelly’in görüşlerini savunanların yanında aynı fikirde olmadığını belirten bir kitlede oluştu. 60 binden fazla görüntüleme alan paylaşımda kullanıcılar kendi fikirlerini de iletti. Bir kullanıcı, "Ödemeyi düşünmüyorsa neden ona çıkma teklif etsin ki?" dedi. İkinci bir kullanıcı ise yüksek hesap ödemesi talebinin bulunmadığını asgari müşterekte buluşabileceklerini ifade etti.

Sizce ilk buluşmada hesabı kim ödemeli?

Sizce ilk buluşmada hesabı kim ödemeli?
Erkekler ödemeli
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