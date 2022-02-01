İlişkileri önceden tahmin ettiğini iddia eden astrolog, 2022 yılındaki o tarihlere işaret etti

Batı Yorkshire’de eşi ve dört çocuğuyla birlikte yaşayan İsrail asıllı Inbaal Honigman, 20 yılı aşkın bir süredir psişik okumalar yapıyor. Çocukluğunda manevi inançları yüksek olan bir ailede büyüdüğünden söz eden Honigman, geleceği öngörebildiğine yönelik yeteneğini keşfetmeden önce çevresindekilerin söyledikleri karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. Öğretmen bir soru sorduğunda cevabı önceden bildiğini ve herhangi bir nesne saklama oyununda başarılı olduğunu anlattı. Çocukluk döneminde sezgilerinin güçlü olduğunu fark etmesiyle beraber ise 20 yaşında astrolojiye merak sardı.

“DOKTORLAR KISIRIM OLDUĞUMU SÖYLEMİŞTİ”

İngiltere’de mali krizi önceden tahmin ederek evini başka bir şehre taşıdığından söz eden Honigman, doktorların kısır olduğunu ve çocuk sahibi olmasının mümkün olmadığını belirtmesine rağmen normal doğumla iki çocuk dünyaya getirdiğini açıkladı. Tahminlerinin gerçeklik oranının yüksek olması sayesinde kısa sürede ünlenen Honigman, televizyon programlarında düzenli olarak astrolojik tahminler yapıyor.

“GERÇEK AŞKI BULABİLİRSİNİZ”

İkili ilişkilerde zorlanan kişilerin sayısının arttığını dile getiren Honigman, gerçek aşkı bulmak için 2022 yılında dikkat edilmesi gereken tarihleri anlattı. Honigman, “Yeni aylar ayın gerçekten önemli bir zamanı çünkü yeni başlangıçları simgeliyorlar. Bu yüzden ilk randevu için biriyle görüşüyorsanız, yeni ay tarihlerine denk getirerek ihtimalleri biraz lehinize çevireceksiniz. Kova entelektüel arayışlar için bir işarettir. Bu nedenle 1 Şubat'ta olan Kova yeni ayı için ilk randevuyu planlıyorsanız, o zaman daha fazla sanatsal faaliyetlere yönelik planlar yapabilirsiniz” dedi.

Aşk tahminlerine yön vermek için ayı kullanan Inbaal, "Balık en romantik burçlardan biri. Bu nedenle bu yıl çok romantik bir gün olan 10 Eylül Balık dolunayını takvimlerinize ekleyin. Bu bir evlilik teklifi için çok güzel bir gün olur. Bu tarihte gerçek aşkı bulabilirsiniz." diye konuştu.

“HAFTANIN GÜNLERİ DE İLİŞKİLERİ ETKİLİYOR”

Honigman’a göre haftanın her günü, hepsi tanrı ve tanrıçalardan sonra isimlendirildiği için romantizmi de etkileyebilir. Honigman, “Cuma, adını aşk tanrıçası Freyja'dan alıyor ve ilk buluşmayı planlamak için mükemmel bir gün. Bir Cuma seçerek ikinci bir randevu alma şansınızı gerçekten artırıyorsunuz. Salı, Mars'tan geliyor, onlar savaş tanrıları, bu yüzden ilk buluşma için iyi bir zaman değil. Cumartesi, adını çok ciddi ve olgun bir tanrı olan Satürn'den alıyor. Büyük planlar yapma zamanı ama yeni aşkı bulma zamanı değil” diye konuştu.



