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İlk davasını alıyor! Robot avukat tarih yazacak: İlk kez...

16.01.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robot avukat dönemi başlıyor. Şubat ayındaki bir duruşma bu anlamda tarihe geçecek. Duruşmada sanığa ne söyleyeceği konusunda yapay zeka tarafından tavsiye verilecek. Sanık, tavsiyeyi dinlemek için bir akıllı telefon uygulaması ve kulaklık kullanacak. Böylece ilk kez bir kişi yapay zeka tarafından temsil edilecek.

İlk davasını alıyor! Robot avukat tarih yazacak: İlk kez...

Şifacı robot, hemşire robot, doktor drone derken şimdi de robot avukat dönemi başlıyor. Robot avukat ilk davasını alıyor. Bu anlamda gözler önümüzdeki ay görülecek bir duruşmaya çevrildi. Bu duruşmayı özel kılan şey işte bu robot avukat olacak. İngiliz basını ise robot avukatı manşetlerine taşımış durumda. İşte detaylar...

ROBOT AVUKAT TARİH YAZACAK!

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, şubat ayındaki bir duruşmada sanığa yapay zeka tarafından tavsiye verilecek ve böylece bir tarih yazılacak. Dünyanın ilk robot avukatı, müvekkiline ne söyleyeceğine dair talimatlar vermek için akıllı telefonda çalışacak ve yorumları dinleyecek.

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Teknolojiyi geliştiren DoNotPay şirketinin CEO'su Joshua Browder, bu teknolojinin bir gün avukatların yerini alacağına inanıyor. Browder, "Her şey dille ilgili ve avukatların yapmak için saatte yüzlerce veya binlerce dolar talep ettiği şey bu" dedi.

Bu da 'şifacı' robot! Bu da 'şifacı' robot!

Yapay zekayı mahkeme salonlarında ilk kullanan ülke ise Çin olmuştu.

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