İlk kez havalimanına gidecekler için işlem sırası

Sadece uçak bileti karşılaştırma hizmeti değil aynı zamanda yolcuların yolculuk süreçlerini kolaylaştırmak isteyen Enuygun uzmanları bir rehber hazırlayarak bu süreci kolayca atlatmanızı sağlıyor.

1. Havalimanına ulaşım

Uçak yolculuğu stresini en aza indirmek için havalimanına zamanında ulaşmalısınız. Yani uçuş saatinden en az 2-3 saat önce havalimanında olmalısınız. Gideceğiniz havalimanına nasıl ulaşabileceğinizi araştırmalı, en uygun yöntemi seçmelisiniz. Toplu taşıma, taksi ya da özel araç kiralama seçenekleriyle havalimanına ulaşabilirsiniz.

2. Güvenlik kontrolü öncesi: Giriş ve check-in işlemleri

Giriş: Havalimanlarında iç hatlar ve dış hatlar olmak üzere iki terminal bulunuyor. Yurt içine seyahat edecekler iç hatlar terminalinden, yurt dışına seyahat edecekler ise dış hatlar terminalinden uçağa biniyor. Havalimanına girdiğinizde ilk iş, uçuşunuzun bulunduğu terminale gidin.

Check-in: Online check-in yapmadıysanız, uçak bileti satın aldığınız havayolu firmasının (THY, Pegasus vb.) check-in kontuarına giderek biletinizi alın ve bagajınızı teslim edin. Eğer el bagajı taşıyorsanız, doğrudan güvenlik kontrolüne geçebilirsiniz. Eğer İstanbul İzmir uçak bileti gibi yoğun seferler olan bir rotadan uçak bileti aldıysanız online check-in yaptırmak size havalimanında kolaylık sağlayacaktır

Bagaj teslimi: Bagajınızı teslim ederken, size verilen bagaj etiketini kaybetmeyin. Bu etiket, bagajınızın kaybolması durumunda size yardımcı olacaktır.

3. Güvenlik kontrolü

Check-in işlemlerini tamamladıktan sonra güvenlik kontrol noktasına yönelin. Burada aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor:

Sıraya girin: Güvenlik kontrollerinde genellikle bir kuyruk oluşur. Bun kuyruğa girin ve sıra size geldiğinde, el bagajınızı ve üzerinizdeki eşyaları (kemer, saat, cüzdan vb.) x-ray cihazına koyun. Yanınızda dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar varsa bunları ayrı bir kutuya koymak için valizinizden veya çantanızdan çıkarın.

Kontrol: Cihazdan geçen eşyalarınız kontrol edilirken, siz de metal dedektöründen geçeceksiniz. Bu esnada üzerinizde herhangi bir metalin bulunmaması gerekiyor. Buna ayakkabılar da dahil. Özellikle kış aylarında, metal dedektörden geçmeden önce bot gibi uzun, yüksek ve korunaklı ayakkabıların çıkarılması gerekebiliyor.

Sıvı ve elektronik eşyalar: Taşıdığınız sıvıların 100 ml’yi geçmemesi ve ayrı bir poşette olması gerekiyor. Elektronik eşyalarınızı da kontrol için çıkarmanız isteniyor. Eğer 100 ml’nin üstünde bir sıvı taşıyorsanız, bunu

4. Pasaport kontrolü (Dış hatlar için)

Eğer yurtdışı uçuş yapıyorsanız, güvenlik kontrolünden sonra pasaport kontrolüne gitmeniz gerekir. Burada pasaportunuzu ve biniş kartınızı göstererek işlem yaptırmalısınız. Pasaport kontrolleri uzun sürebilir, bu nedenle havalimanına olabildiğinde erken gitmelisiniz.

5. Uçağa geçiş (Boarding)

Pasaport, kimlik ve bilet kontrolünden sonra biniş kapısına yönelmelisiniz. Biniş kartınızda yazan kapıyı bulduktan sonra, uçağa alınacağınız anonslar yapılana kadar beklemelisiniz.

Boarding: Kapı açıldığında biniş kartları ve kimlikler kontrol edilir ve ardından uçağa geçiş yapılır.

6. Uçak içinde koltuğunuzu bulma ve hazırlık

Uçağa girdikten sonra, biniş kartınızda belirtilen koltuğu bulmalısınız. Oyalanmadan, hızlı hareket ederek koltuğunuzu bulmaya çalışın. Bulamadığınız takdirde kabin görevlilerinden yardım alabilirsiniz. Koltuğunuza yerleştikten sonra, el bagajınızı yukarıdaki yer alan bagaj bölümüne koyun ve kemerinizi bağlayarak uçuş talimatlarını dinleyin.

7. Varış ve bagaj teslimi

Uçuş sonlandığında, eğer valiziniz varsa uçaktan inip bagaj alım alanına geçmelisiniz. Valiziniz yoksa direkt çıkış kapısına yönelebilirsiniz. Valizinizi almanız gerekiyorsa bagaj alım noktasının nerede olduğunu havalimanı görevlilerinden öğrenebilir veya havalimanında bulunan tabelaları takip edebilirsiniz. Burada bagajınızın çıkmasını bekleyip, teslim aldıktan sonra çıkış kapısına yönelebilirsiniz.

8. Rötar durumunda ne yapılmalı?

Rötar, uçuş deneyiminizi olumsuz etkileyip, sizi strese sokabilir. Ancak, bu tür durumlarla başa çıkabilmek için bazı adımlar atarak süreci daha yönetilebilir hale getirebilirsiniz.

Anonslar ve bilgilendirme panoları: Havalimanında anonsları dikkatle dinleyin ve uçuşunuzun durumunu bilgilendirme panolarından kontrol edin. Uçuşunuzun rötara girmesi durumunda, havayolu firmasından veya havalimanı çalışanlarından bilgi alabilirsiniz.

Mobil uygulamalar: Çoğu havayolu firması, mobil uygulamalar aracılığıyla yolcularına uçuş durumu hakkında bilgi veriyor. Bu uygulamalar üzerinden uçuş durumunuzu takip edebilir, güncellemeleri anlık bildirimlerle öğrenebilirsiniz.

Bekleme süresi: Uçak rötar süreleri çeşitli faktörlere bağlı olarak 30 dakika veya 3 saat sürebilir. Bu süreler uzayıp, kısalabilir. Bu süre zarfında havalimanında vakit geçirebilirsiniz. Havalimanındaki mağazalarda alışveriş yaparak ya da kafe ve restoranlarda vakit geçirerek bekleme sürecini daha keyifli hale getirebilirsiniz.

İlk kez havalimanına gidecek olmak gözünüzü korkutabilir, ancak yukarıdaki adımları takip ederek süreci rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Uçuş öncesi hazırlık yaparak ve adım adım ilerleyerek, stresli bir yolculuk yerine oldukça keyifli bir yolculuk geçirebilirsiniz.