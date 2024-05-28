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    4. İlk sezonuyla fırtına gibi esmişti! Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği Kübra dizisinin 2. sezon tanıtımı yayınlandı

    İlk sezonuyla fırtına gibi esmişti! Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği Kübra dizisinin 2. sezon tanıtımı yayınlandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.05.2024 15:26
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    Ayşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan Kübra dizisi ilk sezonuyla ses getirmeyi başarmıştı. Başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği Kübra dizisinin ikinci sezon tanıtımı paylaşıldı. Dizinin yeni sezonunda 6 Haziran'da sevenleriyle buluşması bekleniyor.

    Afşin Kum’un aynı isimli romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme aldı. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Çağatay Ulusoy'a Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Ahsen Eroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler eşlik etti. İlk sezonuyla sosyal medyada ses getirmeyi başaran dizinin ikinci sezonu için geri sayım başladı.

    Netflix Türkiye'nin X hesabından (eski adıyla Twitter) "Gücü elde ettiğinde hâlâ aynı kişi olabilecek misin? Kübra 2. sezon 6 Haziran’da sadece Netflix'te" notuyla sevenlerine müjde verildi.

    KÜBRA DİZİSİNİN KONUSU

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    İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan Gökhan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamını yoluna koymaya çalışmaktadır. Gökhan’ın sıradan hayatı, parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan, Kübra isimli bir hesaptan gelmeye başlayan mesajlarla alt üst olur. Kübra, ona kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında birtakım bilgi ve uyarılar vermektedir. Bu mesajlaşma zamanla, Gökhan’ın seçilmiş kişi olduğuna inandığı bir yolculuğa dönüşür. Bu yolculukta Gökhan’ın destekçileri kadar düşmanları da olacaktır.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çağatay Ulusoy
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