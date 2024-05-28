İlk sezonuyla fırtına gibi esmişti! Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği Kübra dizisinin 2. sezon tanıtımı yayınlandı

Afşin Kum’un aynı isimli romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme aldı. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Çağatay Ulusoy'a Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Ahsen Eroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler eşlik etti. İlk sezonuyla sosyal medyada ses getirmeyi başaran dizinin ikinci sezonu için geri sayım başladı.

Netflix Türkiye'nin X hesabından (eski adıyla Twitter) "Gücü elde ettiğinde hâlâ aynı kişi olabilecek misin? Kübra 2. sezon 6 Haziran’da sadece Netflix'te" notuyla sevenlerine müjde verildi.

Gücü elde ettiğinde hâlâ aynı kişi olabilecek misin? Kübra 2. sezon 6 Haziran’da sadece Netflix'te. pic.twitter.com/Hj0LHgL2dm — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 27, 2024

KÜBRA DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan Gökhan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamını yoluna koymaya çalışmaktadır. Gökhan’ın sıradan hayatı, parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan, Kübra isimli bir hesaptan gelmeye başlayan mesajlarla alt üst olur. Kübra, ona kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında birtakım bilgi ve uyarılar vermektedir. Bu mesajlaşma zamanla, Gökhan’ın seçilmiş kişi olduğuna inandığı bir yolculuğa dönüşür. Bu yolculukta Gökhan’ın destekçileri kadar düşmanları da olacaktır.







