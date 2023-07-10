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İlk sonuçlar gelmeye başladı: Zirvede fark kıl payı! Yerel seçimler için İBB anketine 'İYİ Parti' detayı damgasını vurdu

10.07.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de siyasetin gündemi 2023 seçimlerinin ardından önümüzdeki yıl 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlendi. Seçim sürecinde merakla ve yakından takip edilen anket firmaları yerel seçimler için anketler yapmaya başladı. CHP'li İmamoğlu'nun başkan olduğu İBB için gelen son anket sonuçlarında zirvedeki partilerin arasında kıl payı fark olduğu görüldü. Ankete damgasını vuran detay ise İYİ Parti'nin oy oranı oldu. Peki İBB 2024 yerel seçim anketinde hangi parti önde? İşte detaylar...

31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlere dek özellikle muhalefet partilerinde köklü bir değişim olup olmayacağı merak ediliyor. Millet İttifakı partilerinden ittifakın sona erdiği yönünde söylemler gelse de ittifaktan kimi partilerin yine seçim için iş birliği yapması gündemde. Bu sırada yerel seçimler için anketler de gelmeye başladı. İBB için ASAL Araştırma 2-9 Temmuz tarihlerinde 2 bin 506 kişiyle anket gerçekleştirdi.

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ZİRVEDE KIL PAYI FARK

Seçim sonrası CHP tabanında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yükselmeye ve partililer de 'değişim' istemeye devam ediyor. 2019'da CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İBB'de, ASAL Araştırma'nın anket sonuçlarına göre CHP ikinci sıraya düştü. Birinci sıradaki AK Parti ile aradaki fark ise 1,9. Ankette ilk 2 sırayı paylaşan AK Parti ve CHP'nin oy oranları şöyle:

  • AK Parti: Yüzde 40,6
  • CHP: Yüzde 38,7

İYİ PARTİ 5. SIRADA KALDI

Anketteki sıralamaya yüzde 1 ve üzeri oy alan 6 parti daha dahil oldu. 3. sırayla CHP'yi takip eden HDP/YSP'nin oy oranı yüzde 5,4 olarak ölçüldü.

HDP/YSP'nin ardından gelen MHP'ye ise katılımcıların yüzde 4,5'i oy verdi. 5. sırada MHP'yi takip eden İYİ Parti'nin yüzde 4,3 oranındaki oyu dikkat çekti.

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Sıralamaya giren diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde:

  • Zafer Partisi: Yüzde 1,5
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2
  • TİP: Yüzde 1,0

Sıralamada yer almayan diğer partilerin oy oranları toplamı ise yüzde 2,8 oldu.

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Yerel seçim

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