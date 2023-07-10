Bahçeli'nin '100 il 1000 ilçe' projesine karşı çıktı, Suriyeli nüfusuna dikkat çekti: "Serhat şehrimiz Hatay'ı kaybedebiliriz"

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da demografik yapı da her geçen gün değişiyor. Depremin ardından 500-550 bin civarında vatandaşın başka kentlere göç ettiğini belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Sözcü Gazetesi'ne dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BAHÇELİ'NİN '100 İL 1000 İLÇE' PROJESİNE KARŞI ÇIKTI

Suriye'de yaşanan iç savaşla en çok göç eden kentlerden olan Hatay'da 550 bini aşkın Suriyeli'nin yaşadığı tahmin ediliyor. Kentte yaşanan demografik değişime vurgu yapan Savaş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin '100 il 1000 ilçe' projesine karşı çıktı.

"SERHAT ŞEHRİNİ KAYBEDERİZ"

Hatay'ın İskenderun ilçesinin il olması halinde ekonomik ve demografik olarak daha büyük sorunlarla karşılaşacaklarını savunan Savaş, şu ifadeleri kullandı;

"Ben farkındayım ve siyasilerin, kurum ve kuruluşların da farkında olması lazım. Eğer biz geçmiş tarihimizi, bölgemizin jeostratejik, jeopolitik önemini ve oradaki demografik yapıyı, ekonomik şartları iyi planlayamazsak o zayıf bizi gelir vurur. Biz 20 yıllık mücadele sonunda tekrar ele geçirmiş olduğumuz o serhat şehrini kaybederiz.

"SEÇİMİ KAYBETMEK HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL YETER Kİ BİZ HATAY'I KAYBETMEYELİM"

Hem devlet olarak hem hükümet olarak hem de ana muhalefet partisinin bir belediye başkanı olarak biz önemli konularda milli düşünmek zorundayız. Ufak siyasi ve ekonomik hesaplardan uzak durmak zorundayız. Ben o şehrin belediye başkanı olarak yine şunu söylüyorum seçimi kaybetmek hiç önemli değil yeter ki biz Hatay'ı kaybetmeyelim"