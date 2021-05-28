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  4. İlker Kaleli ile aşkını ilan eden Sıla'dan şaşırtan hamle! Instagram'dan sildi

İlker Kaleli ile aşkını ilan eden Sıla'dan şaşırtan hamle! Instagram'dan sildi

28.05.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birliktelikleri magazin gündemini sallayan Sıla ve İlker Kaleli ilişkinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Sıla, İlker Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun en yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi.

İlker Kaleli ile aşkını ilan eden Sıla'dan şaşırtan hamle! Instagram'dan sildi

Hazer Amani'den boşanan ünlü şarkıcı Popçu Sıla, oyuncu İlker Kaleli ile aşkını herkese ilan etmişti.

Sıla, "Diyecek afili söz çok... Fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın..." cümleleriyle İlker Kaleli'ye olan aşkını haykırdı.

Magazin gündemini sallayan bu ilan-ı aşkın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

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ESKİ SEVGİLİSİNİN YAKIN DOSTU

Sıla, Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun en yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi. İddiaya göre; Sıla, Burçin Terzioğlu ile yakın dost olan Sinem Kobal'la arasına mesafe koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu İlker Kaleli Sıla Gençoğlu Sinem Kobal
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Abi bu nedir ya !! Adam herkese yürüyor , boş yok adamda !!
yaz tatilini beraber geçirdikten sonra ayrılırlar.. yaz geliyor yalnız girmek olmaz... bu kadını çok severdim ama son zamanlarda ne kadar saçma biri olduğunu gördükçe nefret ettim.. yerle yeksan hani gözümde..

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