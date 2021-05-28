İlker Kaleli ile aşkını ilan eden Sıla'dan şaşırtan hamle! Instagram'dan sildi

Hazer Amani'den boşanan ünlü şarkıcı Popçu Sıla, oyuncu İlker Kaleli ile aşkını herkese ilan etmişti.

Sıla, "Diyecek afili söz çok... Fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın..." cümleleriyle İlker Kaleli'ye olan aşkını haykırdı.

Magazin gündemini sallayan bu ilan-ı aşkın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN YAKIN DOSTU

Sıla, Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun en yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi. İddiaya göre; Sıla, Burçin Terzioğlu ile yakın dost olan Sinem Kobal'la arasına mesafe koydu.

