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İlkokulda skandal! 7 yaşındaki engelli öğrenciyi kendi kusmuğunu yemeye zorlayan öğretmenler kovuldu

28.04.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletinde Brownsburg bölgesindeki bir ilkokulda iki öğretmen engelli bir öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorlandığı için kovuldu. 7 yaşındaki engelli öğrencinin öğle yemeği sırasında hastalanarak istifra etmesi üzerine iki öğretmen sinirlenerek öğrenciye kusmuğunu yedirdi.

İlkokulda skandal! 7 yaşındaki engelli öğrenciyi kendi kusmuğunu yemeye zorlayan öğretmenler kovuldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletindeki engelli öğrenciler için özel eğitim veren bir ilkokulda tepki çeken bir olay yaşandı. 27 yaşındaki öğretmen Sara Seymour ve 63 yaşındaki öğretim görevlisi Debra Kanipe olarak tanımlanan iki kadının öğle yemeği sırasında yemekhanede adı açıklanmayan engelli bir öğrencinin iki yanında durarak ona bağırdıkları söylendi. Öğrenciye yemekhanede istifra etmesi durumunda kusmuğunu yemek zorunda kalacağını ifade eden öğretmenler, öğrencinin gerçekten hastalanarak kusması üzerine 7 yaşındaki çocuğa kaşıkla kusmuğunu yedirdiği ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Olaya ilişkin olarak yapılan soruşturma kapsamında 27 yaşındaki öğretmen Sara Seymour ve 63 yaşındaki öğretim görevlisi Debra Kanipe kovuldu.

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Aynı zamanda olaya şahit olan Julie Taylor, Kristen Mitchell ve Megan King isimlerindeki üç personelde durumu bildirmeme suçundan cezalandırıldı.

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