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Kocasının yeğeniyle ilişkisi olduğunu öğrendi! Yasak aşkı öğrenince adım adım babasıyla cinayeti planladı

28.04.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Hong Kong kentinde kocasının erkek kardeşinin kızıyla bir ilişki yaşadığını öğrenen kadın büyük bir öfke yaşadı. 44 yaşındaki Ratree isimli kadın kocasının yasak aşkını önce babası ardından ise erkek kardeşiyle paylaştı. Yeğeni ve kocasının ilişkilerini bitirmemesi üzerine ihanete uğrayan eş, babası ve abisiyle adım adım cinayeti planladı. Cinayet girişimi başarısızlıkla sonuçlanan kadın yakalandı.

Kocasının yeğeniyle ilişkisi olduğunu öğrendi! Yasak aşkı öğrenince adım adım babasıyla cinayeti planladı

Çin’in Hong Kong şehrinde 44 yaşındaki Ratree isimli bir kadın erkek kardeşi Sawaeng’in kızı olan 18 yaşındaki yeğeni Aom ile kocasının yasak bir aşk yaşadığını öğrendi. Kocası ve Aom’dan ilişkilerini bitirmelerini istediğini dile getiren kadın ikilinin kendisini dinlememesi üzerine intikam almak istedi. Ratree’nin intikam planına babası ve ağabeyi de destek verdi.

“ÖLDÜRME AMACIMIZ YOKTU” DİYEREK SAVUNDU

Kocası Sutthitee’yi babası ve erkek kardeşinin beklediği ıssız bir alana götüren kadın adamı öldürme niyetlerinin olmadığını sadece çok kızgın olduklarını belirtti. Sutthitee’yi arabadan indirmek için erkek kardeş önce elindeki bıçakları aracın ön camına fırlattı ardından ise silahla ateş etmeye başladı. Sutthitee olay yerinden otomobiliyle kaçmayı başardı ve polise şikayette bulundu.

Kasten adam öldürmeye teşebbüsten tutuklanarak cezaevine gönderilen Ratree, kocasının yeğeniyle ilişkisini öğrendiğini için intikam almak istediğini dile getirerek, “Kocamın yeğenimle bir ilişkisi var. Başınıza gelene kadar nasıl hissettirdiğini bilemezsiniz. Onlara durmalarını söyledim ama kimse beni dinlemedi. Ben de uyarıda bulunmak istedim. Öldürme amacımız yoktu” diyerek kendisini savundu.

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Çin Aldatma Hong Kong ihanet yeğen

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