İllere göre koronavirüs risk durumu haritasında son durum! 9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Koronavirüsle mücadelede Türkiye 'yerinde karar' dönemine geçerken, son günlerdeki vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor.

'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) iller kategorisine son günlerdeki yüksek vaka artışıyla birlikte 9 ilin daha eklenebileceği öngörülüyor.

Başta İstanbul olmak üzere Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin'deki vaka artışları tedirgin ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden peş peşe uyarılar geliyor.

BAKAN KOCA: SINIRLARIMIZI KORUYALIM

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Sınırlarımızı koruyalım. Virüsün ne zaman saldıracağı belli olmaz." ifadelerine yer verirken, uzmanlar cumartesi günü sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını ve böyle giderse vaka artışının çok hızlı bir şekilde korkulan seviyelere geleceğinin altını çiziyor.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Son açıklanan illere göre risk haritasına göre; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer alıyor.

ORTA RİSKLİ İLLER

Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer alıyor.