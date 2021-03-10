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İllere göre koronavirüs risk durumu haritasında son durum! 9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

10.03.2021 09:03 | Son Güncelleme:
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İllere göre koronavirüs risk durumu haritasında son durum! 9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

İllere göre koronavirüs risk durumu haritasında, son günlerdeki vaka artışlarıyla birlikte 9 ilin daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) kategorisine geçmesinden endişe ediliyor. Vaka artışlarındaki yükseliş durdurulamazsa 'Çok yüksek riskli' iller kategorisindeki il sayısı 26'ya yükselebilir.

Koronavirüsle mücadelede Türkiye 'yerinde karar' dönemine geçerken, son günlerdeki vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor.

'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) iller kategorisine son günlerdeki yüksek vaka artışıyla birlikte 9 ilin daha eklenebileceği öngörülüyor.

Başta İstanbul olmak üzere Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin'deki vaka artışları tedirgin ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden peş peşe uyarılar geliyor.

BAKAN KOCA: SINIRLARIMIZI KORUYALIM

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Sınırlarımızı koruyalım. Virüsün ne zaman saldıracağı belli olmaz." ifadelerine yer verirken, uzmanlar cumartesi günü sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını ve böyle giderse vaka artışının çok hızlı bir şekilde korkulan seviyelere geleceğinin altını çiziyor.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Son açıklanan illere göre risk haritasına göre; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer alıyor.

RISK HARITASI

ORTA RİSKLİ İLLER

Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer alıyor.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli (turuncu) iller kategorisinde bulunuyor.

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ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak yer alıyor.


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