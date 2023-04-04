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İlyas Salman Rezzan Kiraz'ın sözlerini paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

04.04.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrasında astrolog Rezzan Kiraz'a ait olduğu iddia edilen sözler sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı. TKP'den milletvekili adayı olan usta oyuncu o sözleri paylaşarak bakın ne dedi...

İlyas Salman Rezzan Kiraz'ın sözlerini paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sosyal medyada da çok konuşuldu. Astrolog Rezzan Kiraz'a ait olduğu söylenen sözler ise gündem oldu.

Kiraz'ın "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız.
Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak" sözleri çok kez paylaşıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul milletvekili adayı olduğunu açıklayan İlyas Salman da bu sözler paylaşarak şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Rezzan Hanım haklıysa vurduğun gol olsun Galatasaray. Bir on sene daha bırak şampiyonluğu galibiyet görmemeye hazırım."

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İlyas Salman sosyal medya

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