İlyas Salman Rezzan Kiraz'ın sözlerini paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sosyal medyada da çok konuşuldu. Astrolog Rezzan Kiraz'a ait olduğu söylenen sözler ise gündem oldu.

Kiraz'ın "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız.

Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak" sözleri çok kez paylaşıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul milletvekili adayı olduğunu açıklayan İlyas Salman da bu sözler paylaşarak şunları yazdı:

"Rezzan Hanım haklıysa vurduğun gol olsun Galatasaray. Bir on sene daha bırak şampiyonluğu galibiyet görmemeye hazırım."