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  4. İmam nikahı konuşulurken Ebru Şancı çileden çıktı! "Rezalet" deyip ağzına geleni söyledi

İmam nikahı konuşulurken Ebru Şancı çileden çıktı! "Rezalet" deyip ağzına geleni söyledi

18.04.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İmam nikâhını severim. Benim 4 tane eşim var, hiçbirine 'Boş ol' diyemedim" sözleriyle gündem olan Sinan Akçıl'a bir tepki de Ebru Şancı'dan geldi. Şancı, Söylemezsem Olmaz programında kendini tutamadı ve Akçıl ve Akçıl ile evlenen kadınlara ağzına geleni söyledi.

İmam nikahı konuşulurken Ebru Şancı çileden çıktı! "Rezalet" deyip ağzına geleni söyledi

Sinan Akçıl Danla Bilic'in programındaki sözleriyle gündemde. Akçıl "Evet severim. Severiz kardeşim öyle işleri. Karşımdaki insana imam nikahından önce 'Sen benim için artık başka bir mertebedesin derim' dedim yani. Ona bakarsan 4 tane eşim var yani. 'Boş ol' diyemedim ki. Konuşmuyorlar benimle. Yüzüne karşı 3 kere 'Boş ol' demen lazım. Şimdi söyleyebilirim. 12 kere diyebilir miyim?” demişti.

Bu sözlere bir tepki de Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olan eski manken Ebru Şancı'dan geldi. Alpaslan Öztürk ile evli olan Şancı çok sinirlendi.

"Nereden bakarsan bak rezalet namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış" diyen Ebru Şancı ağzına geleni söyledi.

Ekran Alıntısı

AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ

Şancı "Sen imam nikahını o kadınlara layıkıyla yapmıyorsun, bunu Akçıl'a bu hakkı veren kadınları da Allah ıslah etsin. Anca böyle bir Youtube programında bir boş ol''u hak edersiniz. Biz laik bir ülkedeyiz. Bir kadına yapılmış en büyük hakaret o kadınlara da yazıklar olsun.

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Danla'ya da yakıştıramadım bir kadın olarak gülüyor. Dini nikah bu kadar ucuz bir şey mi... Sonra haha haha boş ol boş ol. Terbiyesiz. Bu kadınlar da rezalet pis. Rezalet, başka bir şey söylemiyorum" dedi.

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