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İmamoğlu'ndan 'Nereden nereye' diyerek Erdoğan göndermesi! Mustafa Varank'tan jet yanıt: 'Seviyorsan git konuş bence'

03.02.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı ifadelerle yaptığı gönderme gündem oldu. İmamoğlu'nun "'Ben böyle yapınca da sesin çok benziyor' diyorlar" diyerek kullandığı ifadeler çok konuşulurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan jet yanıt geldi. Varank, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabını etiketleyerek "Seviyorsan git konuş bence" diye yazdı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilecik'te düzenlenen açılış töreninde Vali Kemal Kızılkaya ile arasında geçen diyaloğa gönderme yapan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine çok konuşulacak ifadeler kullandı. "Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi" açılışında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamaoğlu, konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık kullandığı "Nereden nereye" ifadelerine göndermede bulundu.

İMAMOĞLU: "BÖYLE YAPINCA DA 'SESİN ÇOK BENZİYOR' DİYORLAR"

İBB Başkanı gülümseyerek, "Ben böyle yapınca da 'sesin çok benziyor' diyorlar. Fesuphanallah... Nereden nereye diyeyim birazcık öyle... Bir benzetme daha yapsınlar" dedi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İmamoğlu'nun o anları sosyal medyada çok konululurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan jet yanıt geldi.

BAKAN VARANK: "SEVİYORSAN GİT KONUŞ BENCE"

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nu etiketleyerek "Seviyorsan git konuş bence" diye yazdı.

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BİLECİK'TEKİ DİYALOĞU ELEŞTİRMİŞTİ

İmamoğlu, daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilecik'te düzenlenen açılış töreninde Vali Kemal Kızılkaya ile arasında geçen diyaloğu bir göndermeyle eleştiride bulunmuştu. "Biz çalışma arkadaşlarımızla göz göze anlaşıp birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Öyle aşağı bakıp 'Konuş bakayım' demiyoruz" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Böyle yapmayın, devletimizi küçültmeyin. Devletimizin makam sahibi makamlarını aşağı çekmeyin" diye konuşmuştu.

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Erdoğan' göndermesi! İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Erdoğan' göndermesi!


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Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank

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