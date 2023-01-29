İmamoğlu'ndan gündem yaratan 'Erdoğan' göndermesi! Vali Kızılkaya ile arasındaki diyalog dikkat çekmişti... "Böyle yapmayın, devletimizi küçültmeyin"

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olma olasılığı hâlâ konuşulan Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan ile Vali Kızılkaya arasında yaşanan diyaloğa göndermesi gündem yarattı. Erdoğan'dan 1 gün sonra Bilecik'i ziyaret eden İmamoğlu, Erdoğan'ın Vali Kızılkaya'ya dediği "Sen bana başka şeyler anlatıyorsun" ifadelerine atfen "Biz çalışma arkadaşlarımızla böyle anlaşıyoruz. Gözlerinin içine bakıyorum; onların da gözünün içi gülüyor, benim de gözümün içi gülüyor" dedi.

ERDOĞAN'DAN VALİ KIZILKAYA'YA: SEN BANA BAŞKA ŞEYLER ANLATIYORSUN

Erdoğan, Bilecik'te Söğüt Altın Madeninin açılış töreninde yaptığı konuşma sırasında, Söğüt'teki 2 kilometrelik bozuk yola değinerek Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya yolun nerede olduğunu sordu. Kızılkaya Erdoğan'a yanıt olarak "Söğüt-Bozüyük yolu 26 kilometre efendim. Bozuk yol 2 kilometre" dedi.

Erdoğan ise karşılığında "Ben sana Söğüt-Bozüyük arasını sormuyorum. Şu anda bozuk olan, sıkıntılı yer neresi Vali bey?" dedi. Bozuk yolun 2 kilometre olduğunu ve yapılmakta olduğunu söyleyen Vali Kızılkaya'ya "Sen bana başka şeyler anlatıyorsun" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na seslenerek "Adil Bey süratle, hemen, anında… Yarın değil hemen şimdi" diye konuştu.

"BİZ BÖYLE ANLAŞIYORUZ, AŞAĞI BAKIP 'KONUŞ BAKAYIM' DEMİYORUZ"

Erdoğan'dan 1 gün sonra Bilecik'i ziyaret eden İBB Başkanı İmamoğlu, bu diyaloğa gönderme yaparak Erdoğan'a tepki gösterdi. Bozüyük'te 'Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Bozüyük Yeni Seyir Terası Projesi Temel Atma Töreni'ne katılan İmamoğlu şöyle konuştu:

"Tarihi dokuyu yansıtan eserler, anıtlar, heykeller, sergilerle zenginleşecek ve duygusal, mekânsal etkisi yüksek olmalı. Zaten öyle tasarladığınızı biliyorum, vatandaşlarımızın huzurunda gözlerinizin içine bak baka sizinle sadece teyitleşiyorum. Biz böyle anlaşıyoruz çalışma arkadaşlarımla. Yani göz göze anlaşıp birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Öyle aşağı bakıp 'Konuş bakayım' demiyoruz. Gözlerinin içine bakıyorum; onların da gözünün içi gülüyor, benim de gözümün içi gülüyor.

"DEVLETİMİZİN MAKAM SAHİBİ MAKAMLARINI AŞAĞI ÇEKMEYİN"

"Bir de kime fırça atıyorsunuz ki? Devletimizin valisi, şusu busu. Böyle yapmayın, devletimizi küçültmeyin. Devletimizin makam sahibi makamlarını aşağı çekmeyin."