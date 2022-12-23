Vatandaşlardan İmamoğlu'na yoğun ilgi! 'Adaylık' çağrısını defalarca yineledi: 75 yaşındaki insanları görmek istemiyoruz!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada siyasi yasak ve hapis cezası almıştı. Karara yönelik açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Ülkemizde ilk defa olsa şaşalım ama ülkemizde son yıllarda ne yazık ki yaşadığımız baskı ve talimatlarla verilmiş kararlardan bir tanesidir. Altını çiziyorum, bu bir iddia değildir" dedi. Açıklamasının devamında İmamoğlu, hakim hakkında bu kadar iddia varken neden soruşturma açılmadığını sordu. Öte yandan İmamoğlu'na vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği sırada gelen 'adaylık' çağrısı dikkat çekti.

"ÇOK ACIMASIZ VE VİCDAN YOKSUNU BİR CEZA"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğu CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Konya'ya geldi. Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden başkanlar, ardından sanduka başında dua etti.

İmamoğlu'nun hakkındaki hapis cezasıyla ilgili açıklamasından satır başları şöyle:

"Her şey mümkün. Şu anda tariflenen ceza, çok acımasız ve vicdan yoksunu bir ceza. Uzun yıllar bir bireyi siyasi yasaklı olarak kılabilecek hatta içinde hapis olan bir ceza. Elbette üst mahkemeler var. Biz halen bu süreçle ilgili farklı yorumlar olsa da özellikle ülkemizin yöneticileri, hükümet mensupları, en başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen hiçbir sözü söylemedi.

"BU KADAR LAF, DEDİKODU VAR..."

Vatandaşımızın vicdanında bu karar mahkeme kararı değil, siyasi karardır. Ülkemizde ilk defa olsa şaşalım ama ülkemizde son yıllarda ne yazık ki yaşadığımız baskı ve talimatlarla verilmiş kararlardan bir tanesidir. Altını çiziyorum, bu bir iddia değildir. Bu davanın ilk hakiminin görevden alınarak istedikleri kararı vermediği için başka bir ile sürülmesine halen HSK'nın bir ses çıkarmaması bunun bir siyasi karar olduğunun kanıtı. Bu kadar laf, dedikodu var, hakim hakkında bu kadar iddia var soruşturma açsanıza. Gidip hakimin ifadesini alsanıza bakalım ne diyor. Dolayısıyla böylesi bir siyasi karar alındığı noktada biz de mücadelemizi toplumsal olarak, insanlarımızla paylaşarak yolumuza devam edeceğiz.

"10 MİLYONLARCA FARK YİYECEKLER"

16 milyon insanıni iradesi cezalandırılmaya çalışılıyor ama bu Türkiye Cumhuriyet'nin önümüzdeki seçimler dahil gasp edilmeye şantajla sürecin kontrolünün ellerinde tutulmaya gayret ediliyor. Kişileri bertaraf edilerek önlerindeki engelleri bir nevi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu mümkün değil. Milletimizin vicdanını 31 Mart-23 Haziran arasında anlamalarını isterdim halen anlayamamışlar. Milletimizin daha yüksek, şiddetli cevabı önümüzdeki seçimde onlarla buluşacak. Ondan sonra anlayıp anlamamaları çok önemli değil. Ben tekrar edeyim; siyasi karardır, baskıyla verilmiş karardır. Halen konuşan hükümet yetkilileri top çevirmeye çalışmaktadır. Bıraksınlar top çevirmeyi bu konuda iradelerini ortaya koysunlar. 'Bu yanlış bir karar, böyle bir karar mı olur' desinler. Yorum dahi yapamıyorlar. Karnından konuşanlar var ama diliyle bunu söyleyen AK Partili dostlarımız da var.

Bizim planımız belli. 2023'te iktidar olmak ve bu kötülükten kurtulmak. Hep birlikte millet ayağa kalkacak, göreceksiniz 10 milyonlarca fark yiyecekler."

İMAMOĞLU'NA ÇAĞRISINI DEFALARCA YİNELEDİ! "75 YAŞINDAKİ İNSANLARI ÜLKENİN BAŞINDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

İmamoğlu, Konya'da Mevlana Türbesi'ni ziyareti çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu'nu çıkışta onlarca kişi karşılarken bir vatandaşın yüksek sesle dile getirdiği 'adaylık' çağrısı dikkat çekti.

Kalabalığın etrafını sardığı İmamoğlu vatandaşlarla fotoğraf da çektirirken vatandaş "Ekrem başkan aday olun" diyerek bağırdı. "Bu millet sizin aday olmanızı bekliyor. Gençlerin adayı olun" diyen vatandaş.

"75 yaşındaki insanları bu ülkenin başında görmek istemiyoruz" diyerek devam eden vatandaş, 'Aday olun' çağrısını defalarca yineledi.

