HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İmamoğlu’ndan Tepeören açıklaması: Asla kabul edemeyiz

İmamoğlu’ndan Tepeören açıklaması: Asla kabul edemeyiz

18.08.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tepeören Hayvan Bakımevi yakınına kazılan çukura onlarca kedi ve köpeğin cesedi bırakıldı. Olayın basında yer almasının ardından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır" dedi.

İmamoğlu’ndan Tepeören açıklaması: Asla kabul edemeyiz

İstanbul Tepeören’de kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, duydukları kokuyu takip ettiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü.

SORUŞTURMA AÇILDI

İBB’ye bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinin yakınındaki bahçede kazılmış çukur içerisinde, onlarca telef olmuş kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü. Olayın basında yer almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. İmamoğlu "Tepeören Hayvan Bakımevi’nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmeleri paylaşacağız" dedi. (İHA)

İBB'ye bağlı hayvan barınağında dehşete düşüren olay! Toplu mezarda onlarca kedi ve köpek bulunduİBB'ye bağlı hayvan barınağında dehşete düşüren olay! Toplu mezarda onlarca kedi ve köpek bulundu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO basın toplantısına sözleriyle damga vuran Afgan gazeteci yaşadığı dehşeti anlattı: İki defa kırbaçlandımNATO basın toplantısına sözleriyle damga vuran Afgan gazeteci yaşadığı dehşeti anlattı: İki defa kırbaçlandım
Yozgat'ta şaşırtan olay! Yüzünü gören paniklediYozgat'ta şaşırtan olay! Yüzünü gören panikledi
18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu açıklandı

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu açıklandı

Nuri Engin'in ağabeyi yakalandı!

Nuri Engin'in ağabeyi yakalandı!

İddialı başlayan dizi için final kararı verildi

İddialı başlayan dizi için final kararı verildi

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya 'demans' yanıtı!

Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya 'demans' yanıtı!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.