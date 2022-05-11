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İmamoğlu'nun Karadeniz turunun masrafları nasıl karşılandı? En çok tartışılan soruya İBB'den yanıt

11.05.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu Karadeniz gezisinin etkileri devam ediyor. Söz konusu ziyaret sonrası İmamoğlu'nun bazı gazetecilerle aynı araçta verdiği poz olay yaratırken, muhalif kesimden peş peşe çok sert açıklamalar gelmişti. Karadeniz turuna katılan gazetecilerin masraflarının belediye bütçesinden karşılandığı iddiası ise ayrı bir polemik yaratırken, İBB yetkililerinden açıklama geldi.

İmamoğlu'nun Karadeniz turunun masrafları nasıl karşılandı? En çok tartışılan soruya İBB'den yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle birlikte yaptığı; Rize, Artvin ve Trabzon gezileri siyasetin ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. İBB Başkanı İmamoğlu'nun Karadeniz turuna davet ettiği gazetecilerle çektirdiği fotoğraf olay yaratırken, özellikle muhalefet cephesindeki bazı isimler İmamoğlu'na tepki göstermişti.

GEZİ MASRAFI NASIL KARŞILANDI?

Gelen eleştiriler gündemdeki yerini korurken, şimdi de söz konusu gezi için 'kamu kaynağı kullanıldı' iddiası gündem oldu.

İBB'DEN YALANLAMA

İBB yetkilileri, DW Türkçe’nin "Karadeniz turuna götürülen gazetecilerin yol ve otel masrafları belediye bütçesinden mi karşılandı?” sorusuna, “Üç günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır” sözleriyle yanıt verdi.

Habere göre yetkililer, “Masraflar ne şekilde karşılandı?” sorusuna da aynı yanıtı verdi ve bilgi vermekten kaçındı.

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Avukat Aydın Egemen'in, gezide 'kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla suç duyurusunda' bulunulmuştu.

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Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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