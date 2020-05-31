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  4. İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Melih Gökçek'ten çok sert tepki

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Melih Gökçek'ten çok sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 12:02 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret sırasındaki görüntüsü gündem oldu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun türbe ziyaretindeki görüntülerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten çok sert tepki geldi.

Gökçek, katıldığı Uyan Türkiyem programında çok sert açıklamalarda bulundu.

Gökçek, konuşmasında, "Ben burada Ekrem İmamoğlu ile türbede olsaydım İmamoğlu'nun k...ına bir tane tekme indirirdim. Mübalağa etmiyorum, böyle bir saygısızlık olur mu ya? Sen bu hareketi Anıtkabir'de yapabilir misin ya?" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek'in bu konuşması ve İmamoğlu'nun görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

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