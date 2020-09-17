İmkansız bir kaçış hikayesi: Prison Break konusu ve oyuncuları

Prison Break, 2009 yılında “Prison Break: The Final Break” adlı final filmi ile ekranlara veda etmişti. Ancak sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla uzun bir süre adından bahsettirmeyi başardı. ABD yapımı bir aksiyon dizisi olan Prison Break, 2017 yılında 5. sezonuyla geri döndü ve tekrar takipçilerinin beğenisini kazanmayı başardı. Hatta Prison Break hakkında en çok konuşulan dizilerden biri oldu. Konusu, kurgusu ve oyuncularıyla ciddi bir etki bıraktı. Yıllar boyunca izleyicinin kalbine taht kurmayı başaran Prison Break konusu ve oyuncularını daha yakından tanımaya ne dersiniz? Prison Break Dizisi Konusu Prison Break konusu ile sıradan bir hapishane dizisinden ayrılıyor. Dizide her şey Lincoln Burrows’un bir iftira sonucu hapse atılmasıyla başlıyor. Lincoln Burrows idam cezası alınca kardeşi Michael Scofield onu kurtarmayı aklına koyuyor. Michael aylarca plan yapıyor. Hapishanenin planını vücuduna dövme olarak yaptırıyor. Sonrasında bir bankayı soyuyormuş gibi yaparak kendini suçüstü yakalatıyor ve ağabeyinin bulunduğu hapishaneye giriyor. Hapishanede iyi ve kötü dostluklar ediniyor. Hapishanede bir ekip kurarak ağabeyi ile birlikte kaçmayı planlıyor. Bu plan pek çok kez başarısız oluyor. Ama tüm engellere rağmen hiçbir şey onu planından geri döndüremiyor. Çünkü ağabeyinin işlemediği bir suçtan dolayı ölmesini istemiyor.

Michael, bu arada hapishanenin doktoru olan Sara’ya aşık oluyor. Michael Sara’nın konumunu da kullanabilmek için peşini hiçbir zaman bırakmıyor. Hapishanede başlayan macera ilerleyen dönemlerde çok daha farklı bir boyuta evriliyor. Prison Break Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Prison Break oyuncuları, sergiledikleri başarılı performans sebebiyle izleyici tarafından çok ilgi görüyor ve çok seviliyor. Prison Break yorumlarında oyuncuların canlandırdıkları karakterler ile çok iyi bütünleştiği ve izleyiciye olayları samimi bir şekilde aktardıkları açık bir şekilde görülüyor. İşte muhteşem Prison Break kadrosu! Michael Scofield (Wentworth Miller) Prison Break Michael Scofield karakteri, haksız yere idam cezası alan Lincoln Burrows’un kardeşi. Ağabeyini kurtarmak için plan yaparak onunla aynı hapishaneye giriyor. Çok zeki bir inşaat mühendisi olan Michael, hapishanenin planlarını vücuduna dövme olarak yaptırıyor ve bu şekilde ağabeyini hapishaneden kaçırmaya çalışıyor. Hapishanenin doktoru olan Sara’ya aşık oluyor. Sara’nın konumunu da kaçış planında kullanmak istiyor. Hiçbir zorluk onu yaptığı plandan vazgeçiremiyor.

Wentworth Miller, 1972 yılında İngiltere’de doğdu. Princeton Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünde eğitim aldı. 2005 yılında Mariah Carey’nin kliplerinde kısa roller aldı. Prison Break başrolü olarak gösterdiği performansla ismini tüm dünyaya duyurdu. Lincoln Burrows (Dominic Purcell) Lincoln, ailenin belalı ağabeyi. Her zaman Michael’ın başına bela oluyor. Kurulan bir tuzak sonrasında başkan yardımcısının erkek kardeşini öldürmekle suçlanıyor ve idam cezasına çarptırılıyor. Kardeşi Michael, onu kurtarmak için bir plan yaparak hapishaneye giriyor. Lincoln da plana uyarak onunla birlikte kaçmaya çalışıyor. Dominic Purcell, 1970 yılında İngiltere’de doğmuş olan Avustralyalı bir oyuncu. Prison Break dizisinde canlandırdığı karakter ile adından bahsettiren başarılı oyuncu The Flash, Legends Of Tomorrow gibi yapımlarda da rol aldı. Sara Tancredi (Sarah Wayne Callies) Valinin kızı olan Sara, hapishanede doktor olarak görev yapıyor. Ağabeyini hapishaneden kaçırmaya çalışan Michael’a aşık oluyor ve onlara yardım ediyor. Sarah Wayne Callies, 1977 yılında Amerika’da doğdu. The Walking Dead dizisindeki Lori karakteri ile de biliniyor. Ayrıca Queens Supreme, Detective Jane Porter, Law and Order: Special Victims Unit, Dragnet, Numbers, Whisper ve The Celestine Prophecy gibi başarılı yapımlarda da rol aldı.

Theodore Bagwell “T-Bag” (Robert Knepper) Prison Break T Bag karakteri adam kaçırma, cinayet ve tecavüz gibi suçlardan dolayı şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse mahkum edilen azılı bir suçlu. Michael’ın bir şeyler karıştırdığını anlayıp peşine takılıyor. Michael’ın başına bela oluyor. Onunla birlikte hapishaneden kaçmak istiyor, aksi takdirde onların da çıkmasına engel olacağını söylüyor. Prison Break karakterleri arasında en çok antipatiyi toplayan ismin T-Bag olduğunu söyleyebiliriz. Robert Knepper, 1959 yılında Amerika’da doğdu. Annesi yaşadıkları yerdeki halk tiyatrosunda çalıştığı için Robert da oyunculuğa ilgi duydu. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Heroes, Prison Break ve Stargate Universe gibi dizilerde rol aldı. Fernando Sucre (Amaury Nolasco) Sucre, dizideki en temiz kalpli ve naif karakter ve hapishanede Michael’ın koğuş arkadaşı. Araları çok iyi olduğu için Michael plana Sucre’yi dahil ediyor. Sucre, sevdiği kadın Maricruz için her şeyden vazgeçmeyi göze alabileceği için plana dahil oluyor. Amaury Nolasco, 1970 doğumlu Porto Rikolu oyuncu. Transformers, Daha Hızlı Daha Öfkeli gibi filmlerde rol alan oyuncu, Prison Break dizisinde canlandırdığı Sucre karakteri ile adını duyurdu.