İmkansız bir kaçış hikayesi: Prison Break konusu ve oyuncuları

Prison Break konusu ile sıradan bir hapishane dizisinden ayrılıyor. Dizide her şey Lincoln Burrows’un bir iftira sonucu hapse atılmasıyla başlıyor. Lincoln Burrows idam cezası alınca kardeşi Michael Scofield onu kurtarmayı aklına koyuyor. Michael aylarca plan yapıyor. Hapishanenin planını vücuduna dövme olarak yaptırıyor.

Prison Break , 2009 yılında “Prison Break: The Final Break” adlı final filmi ile ekranlara veda etmişti. Ancak sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla uzun bir süre adından bahsettirmeyi başardı. ABD yapımı bir aksiyon dizisi olan Prison Break, 2017 yılında 5. sezonuyla geri döndü ve tekrar takipçilerinin beğenisini kazanmayı başardı. Hatta Prison Break hakkında en çok konuşulan dizilerden biri oldu. Konusu, kurgusu ve oyuncularıyla ciddi bir etki bıraktı. Yıllar boyunca izleyicinin kalbine taht kurmayı başaran Prison Break konusu ve oyuncularını daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Wentworth Miller, 1972 yılında İngiltere’de doğdu. Princeton Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünde eğitim aldı. 2005 yılında Mariah Carey’nin kliplerinde kısa roller aldı. Prison Break başrolü olarak gösterdiği performansla ismini tüm dünyaya duyurdu.

Lincoln Burrows (Dominic Purcell)

Lincoln, ailenin belalı ağabeyi. Her zaman Michael’ın başına bela oluyor. Kurulan bir tuzak sonrasında başkan yardımcısının erkek kardeşini öldürmekle suçlanıyor ve idam cezasına çarptırılıyor. Kardeşi Michael, onu kurtarmak için bir plan yaparak hapishaneye giriyor. Lincoln da plana uyarak onunla birlikte kaçmaya çalışıyor.

Dominic Purcell, 1970 yılında İngiltere’de doğmuş olan Avustralyalı bir oyuncu. Prison Break dizisinde canlandırdığı karakter ile adından bahsettiren başarılı oyuncu The Flash, Legends Of Tomorrow gibi yapımlarda da rol aldı.

Sara Tancredi (Sarah Wayne Callies)

Valinin kızı olan Sara, hapishanede doktor olarak görev yapıyor. Ağabeyini hapishaneden kaçırmaya çalışan Michael’a aşık oluyor ve onlara yardım ediyor.

Sarah Wayne Callies, 1977 yılında Amerika’da doğdu. The Walking Dead dizisindeki Lori karakteri ile de biliniyor. Ayrıca Queens Supreme, Detective Jane Porter, Law and Order: Special Victims Unit, Dragnet, Numbers, Whisper ve The Celestine Prophecy gibi başarılı yapımlarda da rol aldı.