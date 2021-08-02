İnanılmaz gelenekler! Güney Kore’de sadece 14 Şubat değil, her ayın 14. gününe özel kutlama yapılıyor

Asya kültürünün etkilerini iliklerinize kadar hissedebildiğiniz Güney Kore, dünyanın pek çok ülkesinden farklı geleneklere ve düzene sahiptir. Diziler ve K-pop dünyasıyla aşina olduğunuz Güney Kore’yi ilk kez ziyaret ettiğinizde alışılmışın dışındaki gelenekleriyle kendinizi bambaşka bir boyutta hissedersiniz. İşte Güney Kore’de 14. gün kutlamaları...

14 OCAK- HATIRA DEFTERİ GÜNÜ

“Dairy Day ya da Candle Day” olarak bilinen tarih Türkçe’ye hatıra defteri veya mum günü olarak çevrilir. 14 Ocak’ta Koreli çiftler birbiriyle alakalı düşündükleri ve hissettiklerini bir deftere yazarak hediye ediyorlar. Ayrıca bazı Koreliler tarafından “Candle Day” yani mum günü olarak da kutlanıyor. Birbirlerine dekoratif mumlar hediye ediyorlar.

14 ŞUBAT- SEVGİLİLER GÜNÜ

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kutlanan bu gün Günye Kore’de biraz farklı bir şekilde işliyor. Çünkü Sevgililer Günü’nde sadece kadınlar sevgililerine hediye alıyor. Bu hediye genellikle güzel bir şekilde hazırlanan çikolatalardan oluşuyor.

14 MART- BEYAZ GÜN

14 Mart’ta ise Koreli erkeklerin Sevgililer Günü’nde partnerlerinden aldıkları hediyelerin karşılığını verme sırası geldi. Beyaz Gün’de alınan hediyelerin beyaz renkli olması gerektiği söylesen de son dönemde bu konu biraz esnetildi. Erkekler 14 Mart’ta çikolatanın yanına çiçek ekleyerek romantik bir jeste imza atıyorlar.

14 NİSAN- SİYAH GÜN

12 ayın hepsinde sadece ilişkisi olan insanları düşünmek haksızlık olurdu. Bu nedenle Güney Kore’de 14 Nisan tamamen bekar ve yalnızlara özel olarak hazırlandı. Siyah Gün adı verilen bu tarihte jjajangmyun adı verilen siyah bir yemek yeniliyor. 14 Nisan’da yalnızlar yakın arkadaşları ve bekar dostlarıyla felekten bir gün çalıyorlar.

14 MAYIS- SARI GÜN

Sarı günde çiftler sarı renk kıyafet giyip (genelde t-shirt) birbirlerine gül hediye ediyorlar.

14 HAZİRAN- ÖPÜCÜK GÜNÜ

14 Haziran’da Kore’de buluyorsanız her yerde öpüşen çiftleri görmeye hazırlıklı olun. 14 Haziran çiftlerin sevgilerini dorukta yaşadığı en özel saatlerden biri olarak kabul ediliyor.

14 TEMMUZ- GÜMÜŞ GÜN

Evlilik teklifi için doğru zamanı kolluyorsanız, 14 Temmuz tam size göre olacak. Çünkü o tarihte çiftler birbirlerine yüzük hediye ediyorlar. Eğer ilişkilerine dair ciddi planlar yapıyorlarsa ilk adımı genellikle bu özel tarihte atıyorlar.

14 AĞUSTOS- YEŞİL GÜN

Aslında bu tarih diğerlerine göre biraz daha sağlıklı bir ritüeli ifade ediyor. Çünkü 14 Ağustos’ta çiftler soju şişelerini alarak doğa yürüyüşüne çıkıyorlar.

14 EYLÜL- FOTOĞRAF GÜNÜ

Teknoloji devi haline gelen ve birçok global markaya ev sahipliği yapan Güney Kore’de fotoğraf aslında büyük bir önem taşıyor. Her gün fotoğraf çekebilirsiniz ancak 14 Eylül’de durum biraz daha farklı. Çünkü bu tarihte çiftler ilk buluştuklarında ve vedalaşırken mutlaka birer selfie çekiliyorlar.

14 EKİM- ŞARAP GÜNÜ

14 Şubat’a atıfta bulunan romantik bir gün daha duymaya ne dersiniz? Güney Kore’de 14 Ekim’de kutlanan Şarap Günü, çiftlere romantik bir akşam yemeği ve şahane bir şarap tadımı imkanı sunuyor.

14 KASIM- SİNEMA GÜNÜ

Sinemaların hınca hınç dolu olduğu, özellikle yine çiftlerin birbirlerine DVD yada sinema bileti hediye ettiği bir gün. Bugüne özel olarak Güney Kore’de yeni filmler vizyona giriyor ve kült haline gelen yapımlar yeniden sinema salonlarındaki yerini alıyor.

14 ARALIK- SARILMA GÜNÜ

Güney Kore’de sevgiyi göstermek için şahane bir gün daha. Çiftler 14 Aralık’ta birbirlerine doya doya sarılıyor.



