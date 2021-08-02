Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İnanılmaz gelenekler! Güney Kore’de sadece 14 Şubat değil, her ayın 14. gününe özel kutlama yapılıyor

İnanılmaz gelenekler! Güney Kore’de sadece 14 Şubat değil, her ayın 14. gününe özel kutlama yapılıyor

02.08.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde özel günler herkes için değerlidir. Bu günlerin hediye alışverişi için özel olarak üretildiği düşünülse de bir şekilde kutlama yapmaktan geri kalınmaz. Özellikle 14 Şubat, tüm dünyanın kırmızıya büründüğü ve herkesin sevgisini gösterdiği global bir festivaldir. Ancak Güney Kore’de sadece 14 Şubat değil, her ayın 14. gününde özel bir kutlama yapıldığını biliyor muydunuz?

İnanılmaz gelenekler! Güney Kore’de sadece 14 Şubat değil, her ayın 14. gününe özel kutlama yapılıyor

Asya kültürünün etkilerini iliklerinize kadar hissedebildiğiniz Güney Kore, dünyanın pek çok ülkesinden farklı geleneklere ve düzene sahiptir. Diziler ve K-pop dünyasıyla aşina olduğunuz Güney Kore’yi ilk kez ziyaret ettiğinizde alışılmışın dışındaki gelenekleriyle kendinizi bambaşka bir boyutta hissedersiniz. İşte Güney Kore’de 14. gün kutlamaları...

14 OCAK- HATIRA DEFTERİ GÜNÜ

“Dairy Day ya da Candle Day” olarak bilinen tarih Türkçe’ye hatıra defteri veya mum günü olarak çevrilir. 14 Ocak’ta Koreli çiftler birbiriyle alakalı düşündükleri ve hissettiklerini bir deftere yazarak hediye ediyorlar. Ayrıca bazı Koreliler tarafından “Candle Day” yani mum günü olarak da kutlanıyor. Birbirlerine dekoratif mumlar hediye ediyorlar.

14 ŞUBAT- SEVGİLİLER GÜNÜ

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kutlanan bu gün Günye Kore’de biraz farklı bir şekilde işliyor. Çünkü Sevgililer Günü’nde sadece kadınlar sevgililerine hediye alıyor. Bu hediye genellikle güzel bir şekilde hazırlanan çikolatalardan oluşuyor.

14 MART- BEYAZ GÜN

14 Mart’ta ise Koreli erkeklerin Sevgililer Günü’nde partnerlerinden aldıkları hediyelerin karşılığını verme sırası geldi. Beyaz Gün’de alınan hediyelerin beyaz renkli olması gerektiği söylesen de son dönemde bu konu biraz esnetildi. Erkekler 14 Mart’ta çikolatanın yanına çiçek ekleyerek romantik bir jeste imza atıyorlar.

Japonya’da tuhaf alışkanlık! Neden yemeklerin yanında su içilmiyor?Japonya’da tuhaf alışkanlık! Neden yemeklerin yanında su içilmiyor?

14 NİSAN- SİYAH GÜN

12 ayın hepsinde sadece ilişkisi olan insanları düşünmek haksızlık olurdu. Bu nedenle Güney Kore’de 14 Nisan tamamen bekar ve yalnızlara özel olarak hazırlandı. Siyah Gün adı verilen bu tarihte jjajangmyun adı verilen siyah bir yemek yeniliyor. 14 Nisan’da yalnızlar yakın arkadaşları ve bekar dostlarıyla felekten bir gün çalıyorlar.

14 MAYIS- SARI GÜN

Sarı günde çiftler sarı renk kıyafet giyip (genelde t-shirt) birbirlerine gül hediye ediyorlar.

14 HAZİRAN- ÖPÜCÜK GÜNÜ

14 Haziran’da Kore’de buluyorsanız her yerde öpüşen çiftleri görmeye hazırlıklı olun. 14 Haziran çiftlerin sevgilerini dorukta yaşadığı en özel saatlerden biri olarak kabul ediliyor.

14 TEMMUZ- GÜMÜŞ GÜN

Evlilik teklifi için doğru zamanı kolluyorsanız, 14 Temmuz tam size göre olacak. Çünkü o tarihte çiftler birbirlerine yüzük hediye ediyorlar. Eğer ilişkilerine dair ciddi planlar yapıyorlarsa ilk adımı genellikle bu özel tarihte atıyorlar.

Bilim cevap arıyor! Japonya’da evli çiftler neden ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor?Bilim cevap arıyor! Japonya’da evli çiftler neden ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor?

14 AĞUSTOS- YEŞİL GÜN

Aslında bu tarih diğerlerine göre biraz daha sağlıklı bir ritüeli ifade ediyor. Çünkü 14 Ağustos’ta çiftler soju şişelerini alarak doğa yürüyüşüne çıkıyorlar.

14 EYLÜL- FOTOĞRAF GÜNÜ

Teknoloji devi haline gelen ve birçok global markaya ev sahipliği yapan Güney Kore’de fotoğraf aslında büyük bir önem taşıyor. Her gün fotoğraf çekebilirsiniz ancak 14 Eylül’de durum biraz daha farklı. Çünkü bu tarihte çiftler ilk buluştuklarında ve vedalaşırken mutlaka birer selfie çekiliyorlar.

14 EKİM- ŞARAP GÜNÜ

14 Şubat’a atıfta bulunan romantik bir gün daha duymaya ne dersiniz? Güney Kore’de 14 Ekim’de kutlanan Şarap Günü, çiftlere romantik bir akşam yemeği ve şahane bir şarap tadımı imkanı sunuyor.

14 KASIM- SİNEMA GÜNÜ

Sinemaların hınca hınç dolu olduğu, özellikle yine çiftlerin birbirlerine DVD yada sinema bileti hediye ettiği bir gün. Bugüne özel olarak Güney Kore’de yeni filmler vizyona giriyor ve kült haline gelen yapımlar yeniden sinema salonlarındaki yerini alıyor.

14 ARALIK- SARILMA GÜNÜ

Güney Kore’de sevgiyi göstermek için şahane bir gün daha. Çiftler 14 Aralık’ta birbirlerine doya doya sarılıyor.

Güney Koreliler için tamamen normal! İlk tanışmada bakın ne soruyorlar?Güney Koreliler için tamamen normal! İlk tanışmada bakın ne soruyorlar?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştüTaksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü
Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki... Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki...
Yatak odanıza koyarsanız...Yatak odanıza koyarsanız...
Anahtar Kelimeler:
Sevgililer Günü Güney Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en büyük yangınları! Şehirleri yok etti, aylarca sürdü

Dünyanın en büyük yangınları! Şehirleri yok etti, aylarca sürdü

Tüyler ürperten kehanetleri 5 asırdır konuşuluyor

Tüyler ürperten kehanetleri 5 asırdır konuşuluyor

Lüks içinde yaşıyordu ama sadece üç kez banyo yaptı

Lüks içinde yaşıyordu ama sadece üç kez banyo yaptı

Sadece dinozorlar yoktu! Tarih öncesinde ürkütücü yaratıklar

Sadece dinozorlar yoktu! Tarih öncesinde ürkütücü yaratıklar

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Tüyler ürperten meslek! Ölülere makyaj yapıyorlar

Tüyler ürperten meslek! Ölülere makyaj yapıyorlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tüm dünya onu konuşuyor! ‘En genç konuşmacı’ oldu

Tüm dünya onu konuşuyor! ‘En genç konuşmacı’ oldu

‘Papaz kızı’ hayatını terk etti! Milyonlarca dolar kazanıyor

‘Papaz kızı’ hayatını terk etti! Milyonlarca dolar kazanıyor

O uzuvlarını istemiyorlar! Doktorlara yalvarıyorlar

O uzuvlarını istemiyorlar! Doktorlara yalvarıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.