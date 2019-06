İnanılmaz ritüeller! Kimi odasında 60 kuşla uyuyor kimi kalkar kalkmaz limon suyu içiyor

Margaret Bourke-White

Foto muhabir Margaret Bourke-White savaş haberlerinde o kadar cesurduki akranları ona “Yıkılmaz Maggie” lakabını takmıştı. Bourke-White Sovyetler’den Almanya’ya, Hindistan’dan (Dust Bowl’un gerçekleştiği) orta Amerika’ya kadar birçok yerde Fortune ve Life gibi yayınlar için travma ve çatışma anlarını kaydetti. Başarılarından dolayı tarihte ilk kadın savaş muhabiri olarak anılıyor. Bu tanım Bourke-White’ın önemli ölçüde biçimli hayatıyla çelişiyor denebilir. Sanatçı, Darien’deki evindeyken saat 8’de yatağa gider ve sabah 4’te uyanırdı. Kendini diğerlerinden izole ederek yalnızlığın tadını çıkarır, genellikle dışarıda yazar ve uyurdu. Diğer bir Life fotoğrafçısı Nina Leen birlikte öğle yemeği yemeyi teklif ettiğinde Bourke-White “bir kitap yazdığını ve birkaç yıl daha öğle yemeği yemeye umudu olmadığını” söylemiş.

Agnes Martin

Agnes Martin 1960’larda New Mexico’ya taşınmak için New York’u terk ettikten sonra, stüdyosunda kesintisiz vakit geçirmek için sosyalleşmekten, sıhhi tesisattan ve elektrikten kaçındı. Resmi, psikolojik sorunları ve şizofreniden bir kaçış yolu olarak tanımlardı. New Mexico’daki arkadaşı Donald Woodman, Martin’in resmetmek istediği şeyin özüne ulaşmak için kafasındaki sesleri susturmak zorunda olduğunu, bunun müthiş bir irade gerektirdiğini hatırlıyor.

Martin iş tulumları giyerek, cinayet hikâyeleri okuyarak, sebze bahçesi ile uğraşarak ve genellikle Woodman ile akşam yemeği yiyerek bir düzen kurmuştu. Akşam yemeği için yumurta, fıstık ezmeli ve reçelli sandviç, paket et ve o sene yetiştirdiği bitkilerden oluşan sıra dışı yiyecekleri bir araya getirirdi. Martin için ritüel, işini yapabilmesi için değil hastalığını yenebilmesi için bir araçtı.