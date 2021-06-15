İnce'den Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması: Türkiye'nin ne çıkarı oldu bu görüşmeden

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Karabük’te partisinin il başkanlığının açılışına katıldı.

Parti binası önündeki Karabük Kemal Güneş Caddesi üzerinde toplanan vatandaşlara hitap eden İnce, "2 günde dolar 20 kuruş arttı. Biden ile görüşmeden önce, görüşmeden sonra 20 kuruş, 20 kuruş ne biliyor musunuz? 20 kuruşun artması demek 90 milyarın artması demek. Rahmetli Ecevit, Bill Clinton ile görüşürken bir fotoğraf yayınladılar. Eğiliyormuş gibi alık bir fotoğraf. Troller yıllarca o fotoğrafla dalga geçtiler. Biz aynısını yapmayacağız. Şimdi de sosyal medyada bir fotoğraf var. Erdoğan ile Biden’ın ama biz ucuz işlere bakmayız öyle bir fotoğraf üzerinden siyaset yapmayız. Ama Karabük’ten sesleniyorum. Türkiye’nin ne çıkarı oldu bu görüşmeden? Örneğin parasını verdiğimiz S-400’leri kullanabilecek miyiz? Yoksa S-400’lerin anahtarını Biden’a Amerika’ya teslim ettin mi? Parasını verdiğimiz F-35’leri alacak mıyız almayacak mıyız? Türkiye’yi, Afganistan’a ve Ukrayna’ya jandarma yaptın mı yapmadın mı? Biz Kabil havaalanını korumak için askerimizi oraya gönderip para mı kazanacağız? Biz Amerika’nın jandarması mıyız?” dedi.