HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnce'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Beni niye sattınız?

İnce'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Beni niye sattınız?

06.07.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski yol arkadaşı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklenerek, “Beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz? Neden bana sonuçları vermediniz? Neden bana oy vermediniz? Gel bunları tartışalım. Madem demokratsın, önce gel benimle bir tartış." dedi.

İnce'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Beni niye sattınız?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı için Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine geldi. Parti binası önünde konuşan İnce, sert sözlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi.

"PES ETTİM ARTIK"

İnce yaptığı açıklamada, “Çok oy almamı istemiyorlar. Para harcamadılar. Devletten aldıkları hazine parasını harcamadılar. Kasada tuttular. Seçim bittikten sonra kurultay kazanmak için para harcadılar. Televizyona çıkartma diyor. Ya bunlar bana oy verdiler mi vermediler mi? Bence oy vermedi bunlar. Vermedi bunlar oy. Bana diyor ki: CHP’den neden ayrıldın? Ya hanginizin benim kadar emeği var. 42 senedir mücadele ettim. Pes ettim artık. Sizin entrikalarınızla uğraşamam dedim. Hem muhalefeti hem de iktidarı sandığa gömmek için yola çıktım. Ben CHP’liyim CHP’den başka yere oy vermedim. Elim AK Parti’ye gitmez ama bu CHP de artık Atatürk’ün partisi değil, çizgisinden uzaklaştı’ diyorsan senin yerin tam Memleket Partisi’dir” dedi.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifiMuharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi

"BENİ NİYE SATTINIZ?"

Kılıçdaroğlu’ndan özel bir ricası olduğunu da dile getiren İnce, “Gel sizinle özel tartışalım. Sayın eski Genel Başkanım. Partiden neden ayrıldım. Seçim gecesi beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz? Neden bana sonuçları vermediniz? Neden bana oy vermediniz? Gel bunları tartışalım. Madem demokratsın, önce gel benimle bir tartış. Bakalım kim haklı, kim haksız, kim Muharrem İnce’yi mağdur etmiş. Kim Muharrem İnce’ye haksızlık yapmış. Kazanacağım diye partiyi yönetenler, kazanacağım diye korktular. Aşağıya çekmek için uğraştılar. Gel televizyona önce benimle tartış. Ak koyun karakoyun çıksın ortaya” dedi.

Konuşmalarının ardından kurdele kesilerek, Memleket Partisi Tekirdağ İl Başkanlığının açılışı yapıldı. (İHA)

Muharrem İnce: Lafımın arkasındayım, geri vites yokMuharrem İnce: Lafımın arkasındayım, geri vites yok


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sabah yatağında görünce neye uğradığını şaşırdı: Öleceğimi sandımSabah yatağında görünce neye uğradığını şaşırdı: Öleceğimi sandım
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Metrekareye 100 kilograma yakın yağış bekleniyorMetrekareye 100 kilograma yakın yağış bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Bakan Koca kritik verileri açıkladı! Vaka sayısında artış

Bakan Koca kritik verileri açıkladı! Vaka sayısında artış

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

Uzman çavuş sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Uzman çavuş sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.