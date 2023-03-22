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İnce'nin sözlerinin ardından bir çağrıda CHP'den geldi! 'Mutlaka' diyerek İnce'ye böyle seslendi

22.03.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri heyecanla beklenirken son günlerin en çok konuşulan konusu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı oldu. Herkes 'İnce Kılıçdaroğlu'na destek verecek mi?' sorusunun yanıtı merak ederken CHP'li Engin Altay'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. İşte 'Sayın İnce CHP’nin öz evladıdır' diyen Engin Altay'ın sözleri...

İnce'nin sözlerinin ardından bir çağrıda CHP'den geldi! 'Mutlaka' diyerek İnce'ye böyle seslendi

Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. İttifaklar, seçimde tabanlarını genişletmek için yoğun görüşme trafiğinin içine girdi. Son günlerde de en çok konuşulan konu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı oldu. Kamuoyununda tartışılan konulardan biri de İnce'nin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilip çekilmeyeceği... Dün katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullanan İnce, CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çağrısı yapmıştı. Yaşananların ardından bugün de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muharrem İnce için önemli ifadeler kullandı.

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İNCE NE DEMİŞTİ?

Habertürk ekranlarında yayınlanan Teketek programına konuk olan İnce adaylık sürecine devam edeceğini belirterek CHP ve İYİ Parti'ye şu çağrıda bulundu;

İttifaklar olabilir mi? Tabii ki olur. Türkiye'ye ittifak öneriyorum. CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi... Atatürk'te sorun olmaz, laiklikte sorun olmaz, bağımsızlıkta sorun olmaz, Anayasa'nın ilk dört maddesini tartışmaz, Türk bayrağını tartışmaz, tarikatları tartışmaz. Kuracaksan böyle kuracaksın.

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"BEKLENİLEN NOKTAYA EVRİLECEKTİR"

İnce'nin sözlerin ardından Sözcü TV'ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muharrem İnce'nin CHP'nin öz evladı olduğunu belirterek 'İnce'nin kamuoyunun kendisinden beklediği noktaya evrileceğini düşünüyorum" dedi.

Altay'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;

Çözülmeli, mutlaka çözülmeli. Sayın İnce benim 22 yıllık arkadaşım. Birlikte görev yaptık TBMM’de 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 ay et tırnak gibi yapışık kardeş gibi birlikte gezdik. Çok yetenekli birikimli başarılı bir kardeşimiz arkadaşımız. Özgür Özel’in söylediği doğru. Sayın İnce CHP’nin öz evladıdır şüphesiz ki.

Dolayısıyla ben sayın İnce’nin de evet her siyasetçi kendisine göre farklı çıkışlar yaparken gerekçeler bulabilir. Gerekçelerinin haklı olduğu yönleri vardır. Haksız olduğu yönleri vardır. Bunlar ayrı. Ama şimdi derdimiz ne sayın İnce’ye ne de sayın Kılıçdaroğlu’na bir koltuk değil derdimiz Türkiye.
Derdimiz; temiz toplum, temiz siyaset, temiz devlet, temiz yönetim. Bu noktada ben İnce’nin kamuoyunun kendisinden beklediği noktaya evrileceğini düşünüyorum, öngörüyorum. Bekliyorum. Umarım da öyle olur öyle de olacaktır. İnce Türkiye’yi riske edecek Türkiye’ye temiz siyasetin gelmesini engelleyecek bir faaliyetin çabanın içinde olmayacaktır diye umuyorum.

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ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HaberTürk TV'de yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programında konuk olarak son yaşanan siyasi olaylara değerlendi.
Özel, İnce'nin adaylığı için şu ifadeleri kullandı;

Saygıyla karşılıyoruz, partisi tarafından aday olması yönünde irade ortaya konuldu, başarılar diliyoruz. Muharrem İnce benim kişisel olarak uzun süreler çok yakın ilişki içinde olduğum birisi. 4 yıl boyunca partimizde grup başkan vekilliği yaptı. Üzerimde emeği vardır. Ben İnce'yi hem önemserim hem de İnce'yi sevenleri önemserim ve CHP olarak önemsiyoruz. 'Millet İttifakı'nda niye İnce'nin partisi yok?' diye soruyorlar. Kendisi istemediği için yok ittifakta. Kendisi ilk baştan beri ittifaklara karşı olduğunu söyledi. İktidar değişsin isteyen milyonların seçimin ilk turda bitmesi için haklı bir talepleri var. Anketlerde beklenenin üzerindeki sıçramayla artık Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu varken başka aday çıkmasın diye refleks gösteriyorlar.


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