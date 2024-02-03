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    4. İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in dansı, Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop'a uyarlandı! Sosyal medyada olay oldu... "Dilber'e taş çıkarttı"

    İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in dansı, Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop'a uyarlandı! Sosyal medyada olay oldu... "Dilber'e taş çıkarttı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.02.2024 11:30 | Son Güncelleme:
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    İnci Taneleri dizisi fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Türkiye'nin gündemine yerleşip sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları Avrupa Yakası'nın efsane karakteri Burhan Altıntop'a Dilber dansını uyarlayınca ortaya kahkaha dolu görüntüler çıktı.

    İnci Taneleri dizisi fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Türkiye'nin ilgisini çekmeyi başardı. Hazar Ergçülü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansı ise sosyal medya kısa sürede akıma dönüştü. Kullanıcıların büyük bir bölümü Dilber dansı videolarını çekerek sosyal medyada paylaşmaya başladı. Öyle ki Dilber'in dansını öğreten kurslar bile açıldı.

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    BURHAN ALTINTOP'A UYARLANDI

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    Avrupa Yakası hayranları ise akıllara kazınan Engin Günaydın'ın canlandırdığı Burhan Altıntop karakterinin bir bölümünde dans performansını Dilber akımına uyarladı. Dilber karakterinin dans ettiği 'Gemileri Yakarım' şarkıyla düzenlenen Burhan
    Altıntop videosu sosyal medyada gündem oldu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplayan o anlara yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dilber'e taş çıkarttı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Akıma son noktayı koydu" yorumunu yaptı.

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    Avrupa yakası dilber İnci Taneleri
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