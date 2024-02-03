İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in dansı, Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop'a uyarlandı! Sosyal medyada olay oldu... "Dilber'e taş çıkarttı"

İnci Taneleri dizisi fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Türkiye'nin ilgisini çekmeyi başardı. Hazar Ergçülü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansı ise sosyal medya kısa sürede akıma dönüştü. Kullanıcıların büyük bir bölümü Dilber dansı videolarını çekerek sosyal medyada paylaşmaya başladı. Öyle ki Dilber'in dansını öğreten kurslar bile açıldı.

BURHAN ALTINTOP'A UYARLANDI

Avrupa Yakası hayranları ise akıllara kazınan Engin Günaydın'ın canlandırdığı Burhan Altıntop karakterinin bir bölümünde dans performansını Dilber akımına uyarladı. Dilber karakterinin dans ettiği 'Gemileri Yakarım' şarkıyla düzenlenen Burhan

Altıntop videosu sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplayan o anlara yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dilber'e taş çıkarttı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Akıma son noktayı koydu" yorumunu yaptı.