İnci Taneleri'nde şaşırtan Ramazan kararı... Ne dans ne pavyon var!

Ekranların sevilen dizi İnci Taneleri'nde şaşırtan Ramazan kararı alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni bölümünde hiç pavyon sahnesi olmayacağı kesinleşti. İşte detaylar...

YENİ BÖLÜMÜNDE HİÇ PAVYON SAHNESİ OLMAYACAK

Kanal D'nin perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi İnci Taneleri'nin 8. bölümü yarın akşam (14 Mart 2024 Perşembe) izleyicisiyle buluşacak.

BKM imzalı İnci Taneleri'nde Dilber'in (Hazar Ergüçlü) pavyondaki fenomen olan dans sahnelerine ramazan nedeniyle ara verileceği ortaya çıkmıştı. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı dizinin yarın ekrana gelecek bölümünde hiç pavyon sahnesi yer almıyor.

Şenol Sönmez'in yönettiği dizide hastaneden çıkan Dilber, oğlunun yanına gelmesiyle rahat bir nefes alacak.

Dizinin yeni bölümünde, Dilber'in hedefi belalı kocası Zahir'den (Mustafa Yıldıran) kurtulmaktır. Bunun için planlar yapacak. Azem (Yılmaz Erdoğan) oğlu Cihan’la (Kubilay Aka) diyalog kurmak için fırsat kollayacak. Bu durum Cihan'ın kafasını karıştıracak. Bu arada Azem, Piraye’nin (Selma Ergeç) ailesiyle aynı yerde çalışmayı reddedecek. Bunun üzerine Piraye, Azem'e reddedemeyeceği bir teklif sunacak.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde pavyon dansı olup olmayacağı ise şimdilik merak konusu.





