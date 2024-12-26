İnci Taneleri setinde aşk bombası! Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey’in aşkı gün yüzüne çıktı! After partide görüldüler

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Dizide Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün dansları da çok konuşuluyor. İnci Taneleri dizisinin setinde şimdi de aşk bombası ortaya çıktı.

Dizide Nusret karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu'nun Nehir rolünü canlandıran Sera Kutlubey’e gönlünü kaptırdığı öğrenildi. Geçen sezon Azem’in kızı olarak ekibe etkili bir giriş yapan Kutlubey ile Kocaoğlu’nun set aşkı dün akşam Enis Arıkan’ın Hayalperest oyununun galasında gün yüzüne çıktı.

AŞKLARI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Rıza Kocaoğlu bir süre Zorlu PSM’nin önünde sevgilisini bekledi. Ardından ikili oyunu izleyip mekanın üst katında düzenlenen after partiye katıldı. Partide Rıza Kocaoğlu ve Kutlubey zaman zaman aşka gelip öpüştü.