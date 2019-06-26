İnci Türkay eski eşiyle olan velayet davasında kazandı

İş insanı Ahmet Eroğlu, 4 yıl önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne giderek, eski eşi oyuncu İnci Türkay’a ‘velayetin değiştirilmesi’ ve ‘nafakanın kaldırılması’ için dava açtı. Dava dilekçesinde, "Ahmet Eroğlu ile İnci Türkay çifti 10 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştır. Boşanma protokolü gereği bugün 14 yaşında olan çocuğun velayeti anneye verilmiştir. Eğitim ve diğer masrafları baba Ahmet Eroğlu tarafından karşılanacaktır. Yine Rumeli Hisarı'ndaki 12 bin 700 lira olan evin kredi ödemeleri de baba Ahmet Eroğlu tarafından yapılacaktır. Ödemeler ayda 25 bin lirayı geçmiştir" ifadelerine yer verildi.

İŞLERİ KÖTÜYE GİTMEYE BAŞLADI

Ahmet Eroğlu’nun işlerinin kötüye gittiğine dair cümlelere yer verilen dilekçede, “Ahmet Eroğlu'nun işleri kötüye gitmiştir. Deposunda büyük bir yangın çıkmış, ödemeleri yapamaz hale gelmiştir. Ahmet Eroğlu’nun mal varlığının araştırılarak nafaka miktarında indirime gidilmesini ya da nafakanın kaldırılmasını istiyoruz. Artık aylık kredi borcunu ödeyememektedir. Bundan sonra ev taksitlerinin davalı İnci Türkay tarafından ödenmesini istiyoruz. Boşanma tarihinde çocuğun yaşı küçük olduğu için velayeti anneye verilmiştir. Çocuk artık büyümüş ve babası ile arasındaki ilişkinin artırılması gerekmektedir. Velayetinin de babaya verilmesini istiyoruz. Çocuğun velayetinin Ahmet Eroğlu’na verilmemesi halinde çocukla şahsi ilişki saatlerinin artmasını istiyoruz. Davacı Ahmet Eroğlu tarafından ödenen kredi ödeme yükümlülüğünün davalı İnci Türkay’a yüklenmesini, çocuğun giderlerine davalının da katılmasını talep ediyoruz” denildi.