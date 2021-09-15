Indiana Jones filmi setinde norovirüs vakası görüldü! Çekimlere ara verildi

İngiliz macera serisi Indiana Jones’un beşinci filminin çekimleri, norovirüs salgını nedeniyle bir kez daha risk altına girdi. 50’den fazla Pinewood Stüdyoları çalışanı, Buckinghamshire’daki setten evlerine gönderildi.

Filmin 79 yaşındaki başrol oyuncusu Harrison Ford, omzundaki incinme nedeniyle ameliyat olmuştu. Bu ameliyatın ardından ise Ford’un üç ay boyunca dinlenmesi gerekti.Ameliyat nedeniyle aksayan çekimler, bu defa bulaşıcı hastalık yüzünden sekteye uğradı. The Sun gazetesinin haberine göre, Harrison Ford ve filmin diğer yıldız oyuncuları, bulaşıcı hastalık salgınından etkilenmedi. Çalışanların bir kısmının da Covid ile mücadele ettiğini söyleyen set görevlileri, filmin iki taraftan da darbe yediğini söyledi. Kaynaklar, 50’den fazla kişinin çalışamaz duruma geldiğini, ancak filmin büyük yıldızlarının bu kişiler arasında yer almadığını belirtti.

NOROVİRÜS NEDİR?

İshal ve kusma belirtileri gösteren, mide bağırsak sisteminin bakteri, virüs veya parazitlerle oluşan enfeksiyonudur. Tüm dünyada erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumludur. Hastalık bütün yıl boyunca görülebilir ve her yaştan insanları, açık ve kapalı toplulukları etkileyebilmektedir. İshal şikayeti ile hekime başvuran erişkinlerin yaklaşık %20'sinden norovirusler sorumludur. Norovirusler aynı zamanda virüslerden kaynaklanan ishal salgınlarının %60-95'ini oluşturmaktadır.



