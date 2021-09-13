Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Efsanevi filmde şaşırtan değişiklik! Indiana Jones filmindeki başrol değişikliği iddiası gündem yarattı

Efsanevi filmde şaşırtan değişiklik! Indiana Jones filmindeki başrol değişikliği iddiası gündem yarattı

13.09.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harrison Ford’la özdeşleşen Indiana Jones serisinin beşinci filmi için hazırlıklar başladı. Ancak serisinin yeni filminde herkesi şaşırtacak bir değişikliğe imza atılacağı konuşuluyor. İngiliz oyuncu ve senarist Phoebe Waller-Bridge'in, Indiana Jones serisinin yeni filminde başrol olabileceği iddia edildi.

Efsanevi filmde şaşırtan değişiklik! Indiana Jones filmindeki başrol değişikliği iddiası gündem yarattı

79 yaşındaki Harrison Ford’un canlandırdığı fötr şapka giyen, gösterişli arkeolog olarak ikonik hale geldi. 1981 yılında “Raiders of The Lost Ark” filmiyle başlayan Indiana Jones serisi, en son 2008 yılında “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” ile beyaz perdede izleyicisi ile buluşmuştu. Serinin beşinci halkasında Harrison Ford’un başrol koltuğunu Phoebe Waller-Bridge'a bırakacağı öne sürüldü.

1

‘BAŞROLÜNDE BİR KADIN İSTİYOR’ İDDİASI

2

Daily Mail'in iddiasına göre filmin yapımcısı Kathleen Kennedy büyük değişiklikler yapmak ve başrolde bir kadına yer vermek istiyor. Phoebe Waller-Bridge'in nisan ayında 79 yaşındaki Ford'la birlikte seride rol alacağıı açıklaması iddiaları güçlendiriyor. Indiana Jones 5'in 22 Temmuz 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.

Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrance’ın başrollerini paylaştığı “Don’t Look Up” filminden ilk fragman yayınlandıLeonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrance’ın başrollerini paylaştığı “Don’t Look Up” filminden ilk fragman yayınlandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatın zorluklarını oje içerek aştığı söyledi! Bertha’nın alışkanlığı herkesi şaşırttıHayatın zorluklarını oje içerek aştığı söyledi! Bertha’nın alışkanlığı herkesi şaşırttı
Sokak ortasında pitbull dehşeti! Paramparça edecektiSokak ortasında pitbull dehşeti! Paramparça edecekti
11 Eylül reyting sonuçları11 Eylül reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bağımlılığı ‘pes’ dedirtti! 5 yılda 130 litre oje içti

Bağımlılığı ‘pes’ dedirtti! 5 yılda 130 litre oje içti

Yemek bulamıyordu! Yeni mesleğiyle ailesini kurtardı

Yemek bulamıyordu! Yeni mesleğiyle ailesini kurtardı

Milyonlarca hayranını şaşırttı! Sınırları zorlayan paylaşım

Milyonlarca hayranını şaşırttı! Sınırları zorlayan paylaşım

Daha büyük göğüslere sahip olmak için öyle bir şey yaptı ki...

Daha büyük göğüslere sahip olmak için öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.