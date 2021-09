Efsanevi filmde şaşırtan değişiklik! Indiana Jones filmindeki başrol değişikliği iddiası gündem yarattı

79 yaşındaki Harrison Ford’un canlandırdığı fötr şapka giyen, gösterişli arkeolog olarak ikonik hale geldi. 1981 yılında “Raiders of The Lost Ark” filmiyle başlayan Indiana Jones serisi, en son 2008 yılında “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” ile beyaz perdede izleyicisi ile buluşmuştu. Serinin beşinci halkasında Harrison Ford’un başrol koltuğunu Phoebe Waller-Bridge'a bırakacağı öne sürüldü.

‘BAŞROLÜNDE BİR KADIN İSTİYOR’ İDDİASI

Daily Mail'in iddiasına göre filmin yapımcısı Kathleen Kennedy büyük değişiklikler yapmak ve başrolde bir kadına yer vermek istiyor. Phoebe Waller-Bridge'in nisan ayında 79 yaşındaki Ford'la birlikte seride rol alacağıı açıklaması iddiaları güçlendiriyor. Indiana Jones 5'in 22 Temmuz 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.