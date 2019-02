Microsoft her hafta olduğu gibi bu haftada da birbirinden güzel oyunlarını indirimli olarak oyuncular ile buluşturmaya devam ediyor. Xbox One için düzenlenen indirim kampanyasında, BioShock, Borderlands, Diablo III, Just Cause 4, MAFIA III ve NBA 2K19 gibi popüler oyunlar yer alıyor.

Oyunların DLC ve eklentilerini içeren Deluxe sürümleri de bu kampanya ile indirime giriyor. Biz de sizler için indirime giren tüm oyunları bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlar arasından hoşunuza gidecek olan var mı?

İndirime giren Xbox One oyunları!



BioShock: The Collection

BioShock

BioShock Infinite

BioShock 2

Borderlands: The Handsome Collection

Borderlands 2

Borderlands: The Pre-Sequel

Diablo III: Eternal Collection

Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition

Rise of the Necromancer

Just Cause 4 – Digital Deluxe Edition

Just Cause 4 – Gold Edition

Just Cause 4 – Standard Edition

Mafia III Deluxe Edition

Mafia III

Faster, Baby!

Stones Unturned

Sign of the Times

MONSTER HUNTER: WORLD Digital Deluxe Edition

NBA 2K19 + NBA 2K Playgrounds 2 Bundle

NBA 2K19

NBA 2K Playgrounds 2

NBA LIVE 19

NHL 19 99 Edition

The Witcher 3: Wild Hunt Expansion Pass

Hearts of Stone

Blood and Wine

Train Sim World

Train Sim World

Northeast Corridor

Rapid Transit

Train Sim World Digital Deluxe Edition

Train Sim World

Northeast Corridor

Rapid Transit

2K19 Digital Deluxe Edition

XCOM 2 Collection

XCOM 2

Alien Hunters

Shen’s Last Gift

War of the Chosen

XCOM 2 Digital Deluxe Edition

XCOM 2

Alien Hunters

Shen’s Last Gift

