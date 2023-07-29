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İnfiale yol açan ‘temizlik görevlisine tokat’ olayında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu…

29.07.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin konuştuğu temizlik görevlisine tokat olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İzmir’deki hipodromda çalışan temizlik görevlisini azarlayarak tokat atan Melih D. Hakkında istenen ceza belli oldu. İşte kamuoyunda infiale neden olan olayla ilgili son dakika gelişmesinin detayları…

İnfiale yol açan ‘temizlik görevlisine tokat’ olayında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu…

İzmir'in Buca ilçesindeki hipodromda çalışan temizlik görevlisi İrfan Güneç'e (48) tokat atan ve o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen Melih D. (58) hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 8 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında, Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi. Temizlik görevlisi, evli ve 2 çocuk babası İrfan Güneç, mesai arkadaşlarıyla, at yarışlarının ardından hipodromda temizliğe başladı. Bu sırada, temizlik yapıldığı için başka yönden gitmesi konusunda uyarılan Melih D., iddiaya göre, işçilerden Güneç'in yanına gelip tehdit ve küfredip, tokat attı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Güneç, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisiyle Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, savcı, Melih D. hakkında 'basit yaralama', basit tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istedi. İzmir 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edildi. İddianamede kamera kayıtlarından da görüldüğü üzere sanığın, İrfan Güneç'e tokat atmasıyla 'kasten yaralama' eylemini gerçekleştiğini, herkesin duyabileceği ortamda sanığın Güneç'in şeref ve saygınlığını sinkaflı küfürlerle zedelediği, son olarak 'seninle görüşeceğiz' sözüyle de tehdit eylemini gerçekleştirdiğine yer verildi.

DHA

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İzmir Tokat Buca Hipodrom temizlik görevlisi

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