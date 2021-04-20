HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Infinix Note 10 Pro kendini gösterdi

Infinix Note 10 Pro kendini gösterdi

20.04.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Infinix Note 10 Pro, şubat ayında Helio G90T yonga seti, 8GB RAM ve Android 11 ile Geekbench’te görüldü. Şimdi akıllı telefon, Google Play Console’da aynı Android sürümü ve RAM miktarı ile ancak farklı bir yonga (Helio G90) ile ortaya çıktı.

Infinix Note 10 Pro kendini gösterdi

Infinix, 2013’ten beri Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde telefon satıyor ve şirket, son birkaç yılda Hindistan’da artan bir başarı gördü. Şimdi, şirketin bir sonraki büyük sürümü olan Infinix Note 10 Pro’nun özel görselleri yayınlandı. Infinix Note 10 Pro’nun iki görüntüsünün yanı sıra telefonun oranlarını ve yanlarını daha fazla gösteren şematik bir görüntü ortaya çıktı. Tasarım, Nokia X10 / X20 ve Moto G 5G (ABD’de One 5G Ace olarak bilinir) gibi, yakın zamanda gördüğümüz diğer bazı uygun fiyatlı telefonları anımsatıyor.

5-14

INFİNİX NOTE 10 PRO FULL HD+ EKRAN İLE GELİYOR

Ayrıca G95 hakkında bazı söylentiler de yayıldı, bu nedenle Infinix Note 10 Pro’ya tam olarak neyin güç vereceği belli değil. Bununla birlikte, Google Play Console bize Note 10 Pro’nun bir FullHD+ ekrana sahip olacağını söylüyor. Cihazın sızdırılmış bir render görseli telefonun selfie kamera için merkezde bir deliğe sahip olacağı söyleniyor.

İlginç sızıntı: Telefon firmaları yarışa girdi, 5'i birden piyasaya sürecek!İlginç sızıntı: Telefon firmaları yarışa girdi, 5'i birden piyasaya sürecek!

2-15-600x431

Infinix Note 10 Pro’nun şeması, akıllı telefonun yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip olacağını ve bir USB-C bağlantı noktası ve altta bulunan 3,5 mm kulaklık girişi ile birlikte geleceğini ortaya koyuyor. Akıllı telefonun arka panelindeki kamera adasında, biri flaş, diğeri kameralar için olmak üzere beş daire var. Note 10 Pro ayrıca FCC tarafından onaylandı ve bu süreçte 256GB depolama ve 33W şarj ile desteklendiği ortaya çıktı. Infinix’ten Note 10 Pro hakkında henüz bir haber yok, ancak umuyoruz ki önümüzdeki günlerde bunun hakkında daha fazla şey öğreneceğiz.

Mart ayında en çok satan oyunlar açıklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Pembe WhatsApp kabusu başladı! Sakın tıklamayınPembe WhatsApp kabusu başladı! Sakın tıklamayın
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

Durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

'Çenem titredi, tüylerim diken diken oldu'

'Çenem titredi, tüylerim diken diken oldu'

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.