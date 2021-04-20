Infinix Note 10 Pro kendini gösterdi

Infinix, 2013’ten beri Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde telefon satıyor ve şirket, son birkaç yılda Hindistan’da artan bir başarı gördü. Şimdi, şirketin bir sonraki büyük sürümü olan Infinix Note 10 Pro’nun özel görselleri yayınlandı. Infinix Note 10 Pro’nun iki görüntüsünün yanı sıra telefonun oranlarını ve yanlarını daha fazla gösteren şematik bir görüntü ortaya çıktı. Tasarım, Nokia X10 / X20 ve Moto G 5G (ABD’de One 5G Ace olarak bilinir) gibi, yakın zamanda gördüğümüz diğer bazı uygun fiyatlı telefonları anımsatıyor.

INFİNİX NOTE 10 PRO FULL HD+ EKRAN İLE GELİYOR

Ayrıca G95 hakkında bazı söylentiler de yayıldı, bu nedenle Infinix Note 10 Pro’ya tam olarak neyin güç vereceği belli değil. Bununla birlikte, Google Play Console bize Note 10 Pro’nun bir FullHD+ ekrana sahip olacağını söylüyor. Cihazın sızdırılmış bir render görseli telefonun selfie kamera için merkezde bir deliğe sahip olacağı söyleniyor.

Infinix Note 10 Pro’nun şeması, akıllı telefonun yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip olacağını ve bir USB-C bağlantı noktası ve altta bulunan 3,5 mm kulaklık girişi ile birlikte geleceğini ortaya koyuyor. Akıllı telefonun arka panelindeki kamera adasında, biri flaş, diğeri kameralar için olmak üzere beş daire var. Note 10 Pro ayrıca FCC tarafından onaylandı ve bu süreçte 256GB depolama ve 33W şarj ile desteklendiği ortaya çıktı. Infinix’ten Note 10 Pro hakkında henüz bir haber yok, ancak umuyoruz ki önümüzdeki günlerde bunun hakkında daha fazla şey öğreneceğiz.

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