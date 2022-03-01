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İngiliz babanın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Karısını ve oğlunu kurtarmak için Ukrayna’ya gittiğini anlattı

01.03.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da öğretmenlik yapan Ian Umney, isimli bir adam Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında mahsur kalan karısını ve oğlunu korumak için savaş bölgesine yapacağı yolculuğu paylaştı. Ailesiyle yeniden bir araya gelmek istediğini dile getiren kahraman babanın hareketi sosyal medyada gündem oldu. Umney eşyalarını toplayarak savaş bölgesine yolculuğu için hazırladığı yolculuk planını açıkladı.

İngiliz babanın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Karısını ve oğlunu kurtarmak için Ukrayna’ya gittiğini anlattı

Tüm dünyanın gözü kulağı Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşa çevrildi. Üçüncü Dünya Savaşı söylentilerinin gölgesinde tarafların ateşkes yapmasını bekleyen dünya, savaş bölgesinde yaşanan gelişmelerle gündemi takip etmeye devam ediyor. İngiliz bir babanın karısını ve bebeğini kurtarmak için Ukrayna’ya gidişini açıklaması sosyal medya medyada dikkatleri çekti. Babanın paylaşımı kısa sürede viral oldu.

KARISI VE OĞLUNUN İZİNİ SÜRÜYOR

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Londra’da yaşayan Ian Umney, Putin’in birliklerinin Ukrayna’daki ilerleyişi sonrasında ailesini görmek için ülkesine dönen eşi Neila ve iki yaşındaki oğlunun durumundan endişe etmeye başladı. Ailesiyle mümkün olan her şekilde yeniden bir araya gelmek istediğini dile getiren Umney, The Sun’ın haberine göre eşyalarını hazırlayıp Ukrayna’nın yolunu tuttu. Baba yolculuğuna Polonya'daki Krawkow'a uçarak başladı, kurtarma görevinin bir sonraki adımı Ukrayna'ya giden bir trene binmeyi içerecek.

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“OLANLARI SADECE İZLEYEMEM”

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TikTok’tan yaptığı paylaşımla Umney, “Eşim ve oğlum Ukrayna'dayken burada oturamam ve Ukrayna'nın özgürlüğünün ve güvenliğinin Putin tarafından tehdit edilmesini izleyemem. Dört gün stres, kırgınlık, incinme ve öfke yaşadım ama şimdi çantamı topladım, planladım, mektuplarımı yazdım. Artık ne şekilde olursa olsun ailemle yeniden bir araya gelme yolundayım. Lütfen Ukrayna'yı ve ihtiyacı olanları desteklemeye devam edin. Güncellemeleri yayınlayacağım. Hepinizi seviyorum. güvende olacağım. Güçlü dur, Ukrayna.” ifadelerini kullandı.

Baba, Polonya'ya güvenli bir şekilde vardığında ailesini bulmaya bir adım daha yaklaştığını bildirerek milyonlarca izleyicisini bilgilendirdi. Umney, sınıra doğru ilerlerken cesaretinden dolayı övüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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