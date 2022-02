Ukrayna’nın ünlü şarkıcısı Andriy Khlyvnyuk silahıp ülkesini koruyor! Motivasyon şarkısı sosyal medyada olay yarattı

Ukraynalı bir rock ve hip hop şarkıcısı , ailesini güvenli bir yerde bırakıp Kiev'deki Rus işgaline karşı direniş gruplarıyla birlikte savaşmak için geri döndükten sonra sosyal medyada viral oldu.

AİLESİNİ GÜVENE ALIP DÖNDÜ

Yerel basında yer alan haberlere göre Rusya’nın işgalinin başladığı 24 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde Khlyvnyuk, iki çocuğunu arabaya bindirerek Kiev’den ayrıldı. Çocuklarını büyükannelerinin yanında güvenli bir bölgeye bıraktıktan sonra Khlyvnyuk, gönüllü olarak orduya katılmak için Kiev’e geri döndü.

Khlyvnyuk, o anları anlatırken, “Çocuklarımı güvenli bir sığınağa annemim evine götürdüm. Sonra hükümetin talimatlarını yerine getirmek için Kiev’e geri döndüm. Gerekirse silahımı alıp ülkem için savaşacağım” diyerek anlattı.

“ŞİMDİ GİTAR ÇALMANIN ZAMANI DEĞİL”

Ünlü sanatçı Khlyvnyuk, başkentin sokaklarını Rusların ele geçirme girişimlerine karşı savunmak için Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri'ne katıldığını duyurdu. Askeri üniforması ve silahıyla kameraların karşısına geçen Khlyvnyuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikaktleri üzerine çekti. Paylaşımına “Şimdi gitar çalmanın zamanı değil, silahlarımızı kullanmalıyız” notunu ekleyen ünlü sanatçı, The Red Viburnum in the Meadow halk şarkısını söylerken sosyal medyadan beğeni topladı.

Şarkı Ukrayna'nın güzelliğinden ve ulusal sembollerden biri olan kartopu çiçeğinden bahsediyor .Şarkı sözlerinin bir kısmı ise şu şekilde: "Ah, çayırda kırmızı kartopu eğildi / Şanlı Ukrayna'mız bir şekilde üzgün / O kırmızı kartopunu kaldıracağız / Şanlı Ukrayna'mızı neşelendireceğiz!"